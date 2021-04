Siri Remote vergelijken: dit zijn de verschillen

De afstandsbediening van de Apple TV heet officieel Siri Remote, maar wordt in landen waar Siri niet beschikbaar is (zoals in België) ook wel de Apple TV Remote genoemd. Apple brengt in het voorjaar van 2021 de tweede generatie Siri Remote uit, met nieuwe functies en een gloednieuw design. Beide generaties van de afstandsbediening hebben zo hun voor- en nadelen en omdat er nogal wat verschillen zijn hebben we deze hier voor je op een rij gezet. We vergelijken de Siri Remote eerste en tweede generatie met elkaar.

De nieuwe Siri Remote wordt standaard geleverd met de Apple TV 4K 2021, maar is ook los verkrijgbaar voor degene die geen nieuwe Apple TV nodig hebben.

Verschillen tussen de Siri Remotes

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de eerste en tweede generatie Siri Remote:

Afmetingen en gewicht : De nieuwe Siri Remote is langer, smaller en dikker dan de tweede generatie. Doordat hij wat dikker is, zul je hem mogelijk ook minder snel kwijtraken. De tweede generatie is ook wat zwaarder (18 gram).

: De nieuwe Siri Remote is langer, smaller en dikker dan de tweede generatie. Doordat hij wat dikker is, zul je hem mogelijk ook minder snel kwijtraken. De tweede generatie is ook wat zwaarder (18 gram). Kleur en materiaal : De Siri Remote 2021 is nagenoeg helemaal zilver met zwarte knoppen. De behuizing zelf is gemaakt van aluminium. De eerste generatie Siri Remote is aan de voorkant helemaal zwart, met aan de achterkant zilverkleurig aluminium.

: De Siri Remote 2021 is nagenoeg helemaal zilver met zwarte knoppen. De behuizing zelf is gemaakt van aluminium. De eerste generatie Siri Remote is aan de voorkant helemaal zwart, met aan de achterkant zilverkleurig aluminium. Bluetooth : De nieuwste 2021-versie heeft Bluetooth 5.0, ten opzichte van Bluetooth 4.0 bij de eerste versie. Bluetooth 5.0 zorgt voor een groter bereik.

: De nieuwste 2021-versie heeft Bluetooth 5.0, ten opzichte van Bluetooth 4.0 bij de eerste versie. Bluetooth 5.0 zorgt voor een groter bereik. Sensoren : Alleen de eerste generatie Siri Remote heeft zowel een bewegingssensor als versnellingsmeter. Je kan hem daardoor gebruiken voor sommige games, bijvoorbeeld waarbij je de afstandsbediening als honkbalknuppel gebruikt. In de 2021-versie ontbreken deze sensoren.

: Alleen de eerste generatie Siri Remote heeft zowel een bewegingssensor als versnellingsmeter. Je kan hem daardoor gebruiken voor sommige games, bijvoorbeeld waarbij je de afstandsbediening als honkbalknuppel gebruikt. In de 2021-versie ontbreken deze sensoren. Aan/uit-knop : Op de Siri Remote 2021 vind je een nieuwe aan/uit-knop. Daarmee kan je direct je televisie in- of uitschakelen. Bij de eerdere generatie van de Siri Remote kan dat alleen als via HDMI-CEC als je ook de Apple TV zelf in- of uitschakelt.

: Op de Siri Remote 2021 vind je een nieuwe aan/uit-knop. Daarmee kan je direct je televisie in- of uitschakelen. Bij de eerdere generatie van de Siri Remote kan dat alleen als via HDMI-CEC als je ook de Apple TV zelf in- of uitschakelt. Bediening : Het bovenste deel van de nieuwe Siri Remote heeft nieuwe knoppen om je Apple TV te bedienen. Er zit een rond aanraakgevoelig klikvlak met vier knoppen in elke richting, die je in kan drukken om te navigeren. Vegen om te navigeren door de menu’s kan ook nog gewoon. Op de vorige Apple TV Remote kan je alleen vegen of tappen om te navigeren.

: Het bovenste deel van de nieuwe Siri Remote heeft nieuwe knoppen om je Apple TV te bedienen. Er zit een rond aanraakgevoelig klikvlak met vier knoppen in elke richting, die je in kan drukken om te navigeren. Vegen om te navigeren door de menu’s kan ook nog gewoon. Op de vorige Apple TV Remote kan je alleen vegen of tappen om te navigeren. Ring : De buitenste ring op het klikvlak kun je op de nieuwe afstandsbediening ook gebruiken om makkelijker vooruit- en achteruit te speoelen. Draai simpelweg met je vinger met de klok mee om vooruit te spoelen en veeg tegen de klok in om terug te spoelen. Dat gaat sneller dan pauzeren en vegen bij de vorige generatie Siri Remote.

: De buitenste ring op het klikvlak kun je op de nieuwe afstandsbediening ook gebruiken om makkelijker vooruit- en achteruit te speoelen. Draai simpelweg met je vinger met de klok mee om vooruit te spoelen en veeg tegen de klok in om terug te spoelen. Dat gaat sneller dan pauzeren en vegen bij de vorige generatie Siri Remote. Terug-knop : De nieuwe Siri Remote heeft een Terug-knop met een pijltje, in plaats van een Menu-knop. De werking is echter hetzelfde gebleven.

: De nieuwe Siri Remote heeft een Terug-knop met een pijltje, in plaats van een Menu-knop. De werking is echter hetzelfde gebleven. Mute-knop : Met de nieuwe Mute-knop kun je meteen het geluid uitzetten. Dit ontbreekt op de eerste generatie Siri Remote.

: Met de nieuwe Mute-knop kun je meteen het geluid uitzetten. Dit ontbreekt op de eerste generatie Siri Remote. Siri-knop: De Siri-knop heeft op het 2021-model een nieuwe plek gekregen, namelijk aan de zijkant. Dat is dezelfde plek als op de recente iPhones.

Het grootste verschil zit hem in het design en de beschikbare knoppen om je Apple TV mee te bedienen. De nieuwste Siri Remote 2021 heeft niet alleen meer knoppen, maar moet de bediening ook makkelijker maken. Een veelgehoorde klacht van de Siri Remote uit 2015 is dat het aanraakgevoelige touchpad veel te gevoelig was, daardoor je vaak per ongeluk door de Apple TV navigeert als je hem oppakt. Bij de nieuwe Apple TV Remote heeft het nieuwe klikvlak ook extra functies, met bijvoorbeeld makkelijker vooruit- en terugspoelen in een video door met je vinger over de ring te vegen.

Ook de Mute-knop zal bij veel gebruikers goed van pas komen, doordat je dan meteen het geluid uit kan zetten. Dat is een stuk sneller dan het geluid veel zachter zetten. Daarentegen mis je in de nieuwste versie wel de sensoren die gebruikt worden in sommige games. Dat betekent niet dat je helemaal geen games meer kan spelen, want een externe gamecontroller aansluiten kan ook nog gewoon.

Overeenkomsten Siri Remotes

Bij het vergelijken van de Siri Remote letten we ook op de overeenkomsten, want die zijn er ook nog genoeg:

Prijs : De adviesprijs is voor beide modellen €65,-. Bovendien krijg je ze allebei standaard meegeleverd bij de Apple TV. De eerste generatie Siri Remote wordt nu uitgefaseerd en bij de Apple TV HD ook vervangen door de tweede generatie Siri Remote.

: De adviesprijs is voor beide modellen €65,-. Bovendien krijg je ze allebei standaard meegeleverd bij de Apple TV. De eerste generatie Siri Remote wordt nu uitgefaseerd en bij de Apple TV HD ook vervangen door de tweede generatie Siri Remote. Infrarood : OP beide modellen zit een infraroodtransmitter. Je kan daarmee direct de televisie bedienen, bijvoorbeeld het geluid aanpassen (of uitzetten). Met de nieuwe Siri Remote kan je daarmee ook de tv- in en uitschakelen.

: OP beide modellen zit een infraroodtransmitter. Je kan daarmee direct de televisie bedienen, bijvoorbeeld het geluid aanpassen (of uitzetten). Met de nieuwe Siri Remote kan je daarmee ook de tv- in en uitschakelen. Knoppen : Een aantal knoppen komt op beide modellen overeen: de Thuisknop, Afspelen/Pauzeknop en de Volumeknoppen.

: Een aantal knoppen komt op beide modellen overeen: de Thuisknop, Afspelen/Pauzeknop en de Volumeknoppen. Microfoon : Beide modellen hebben een microfoon die gebruikt wordt voor Siri.

: Beide modellen hebben een microfoon die gebruikt wordt voor Siri. Batterij, accuduur en opladen: Allebei de generaties Siri Remote hebben een ingebouwde batterij die je via Lightning kan opladen. De batterijduur is volgens Apple “maanden”, bij normaal dagelijks gebruik. In onze ervaring gaat de Siri Remote inderdaad maandenlang mee, zonder bijladen.

Specificaties Siri Remote vergelijken

Wil je alle belangrijke specificaties van de Siri Remotes nog vergelijken, dan kan dat eenvoudig met onze tabel.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie Siri Remotes vergelijken

Of je een nieuwe Siri Remote nodig hebt, is helemaal afhankelijk van je smaak en voorkeuren. Als je al een eerste generatie Siri Remote hebt en die naar volle tevredenheid gebruikt, dan heb je een nieuw model niet echt nodig. Dat geldt ook als je de Siri Remote vaak gebruikt voor games met bewegingsbesturing, want dat is met het nieuwe model niet mogelijk. Maar stoor je je vaak aan de te gevoelige bediening, raak je hem altijd kwijt omdat hij zo dun en klein is of mis je een aan/uit- en mute-knop voor je televisie? Dan moet je zonder twijfel het nieuwste model hebben. Deze heeft een betere bediening en extra knoppen die je mist op de eerste generatie.

Heb je geen nieuwe Apple TV nodig, maar wil je wel graag profiteren van de verbeteringen van de nieuwe Siri Remote? Dan is er goed nieuws, want de nieuwe afstandsbediening is ook gewoon los te koop. Je profiteert dan van de verbeteringen voor een relatief lage prijs, zonder dat je daar een hele nieuwe Apple TV voor nodig hebt. Hou er wel rekening mee dat je minimaal de Apple TV HD nodig hebt.

Als je al van plan was om de nieuwe Apple TV 4K te kopen, dan is er geen twijfel mogelijk. Je krijgt daar de Siri Remote 2021 namelijk automatisch bij. Eventueel zou je nog de vorige generatie Siri Remote los kunnen kopen, mocht je die toch liever gebruiken.

Ga de nieuwe Siri Remote 2021 kopen als je…

…je stoort aan de bediening met de huidige Siri Remote.

…extra knoppen wil, zoals een Mute-knop of Aan/Uit-knop voor je televisie.

…toch nooit games speelt op je Apple TV. De ontbrekende sensoren zul je dan niet missen.

…makkelijker video’s vooruit en achteruit wil spoelen. Met de nieuwe ring op het klikwiel is dat eenvoudiger.

Ga de Siri Remote 2015 kopen of blijf deze gebruiken als je…

…geen problemen hebt met het aanraakgevoelige touchpad. Je veegt liever dan dat je op knoppen drukt.

…graag games speelt op de Apple TV met de afstandsbediening.

…de extra knoppen niet nodig hebt.

Ben je van plan om een nieuwe Apple TV te kopen? Check dan de prijzen, zowel van het nieuwste model als de vorige generatie, in ons aparte artikel.