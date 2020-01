De WD My Passport voor Mac ( 80 euro ) is een draagbaar schijfje met een opslagcapaciteit van 2TB, 4TB of 5TB. Genoeg ruimte dus om al je belangrijke bestanden op te slaan. Wij hebben 'm getest.

Backups maken is belangrijk, daar is iedereen wel van doordrongen. Maar het moet dan wel zo makkelijk zijn, dat je het ook daadwerkelijk doet. Misschien kan een draagbaar schijfje zoals de My Passport van Western Digital je daarbij helpen. Eerder gebruikte ik een NAS en een externe schijf voor het maken van backups van mijn werk- en thuis-Mac. Maar dat werkte niet altijd en nadat ik voor de zoveelste keer de melding “Al x dagen geen backup gemaakt” had weggeklikt, was het wel eens tijd voor een betere oplossing. Iets wat je rechtstreeks op je Mac kunt aansluiten en waarbij je geen gedoe hebt met draadloze verbindingen en contact maken met een apparaat dat drie verdiepingen verderop staat.

Een draagbaar schijfje kan dan handig zijn. Dat kan een portable SSD zijn of – als je wat minder wilt uitgeven – een draagbare miniatuur harddisk zoals de My Passport. Voor ca. 80 euro heb je 2 terabyte opslag tot je beschikking, ruim voldoende voor je dagelijkse backups. Ter vergelijking: de populaire Samsung T5 SSD met eveneens 2 terabyte opslag kost rond de 350 euro.



Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen verdienen een uitgebreide review. Voor accessoires zoals hoesjes en kabels hebben we ‘iCulture bekijkt’: korte reviews met alleen de info die je nodig hebt. De WD My Passport voor Mac is beschikbaar gesteld door het PR-bureau van Western Digital.

Design van de My Passport

De My Passport is iets groter dan een pak kaarten en verkrijgbaar in meerdere kleuren. Ik heb de donkerblauwe variant, die aan de achterkant zwart is. Het eerste wat me opviel is dat het schijfje erg licht is. De eerder genoemde Samsung is nog kleiner, maar is zwaarder omdat de behuizing van metaal is gemaakt. Western Digital heeft gekozen voor kunststof. De exemplaren van 1TB-2TB wegen 120 gram en als je kiest voor 4TB-5TB is het 210 gram.

Je krijgt er twee kabels bij: USB-C en USB-A. Beide zijn voorzien van een speciale aansluiting, dus je moet oppassen dat je deze kabels niet kwijtraakt. Een ander punt van aandacht is dat het een harde schijf is en die zijn doorgaans wat kwetsbaarder dan een SSD. Western Digital geeft er 3 jaar garantie op. Qua bouwkwaliteit denk ik niet dat je de garantie nodig hebt, want de behuizing voelt stevig aan en kan ook vele reizen in je tas overleven. Maar je moet er natuurlijk wel wat voorzichtiger mee omgaan en de schijf niet zomaar losrukken tijdens een backup-operatie. Op de website raadt WD aan om My Passport niet te verplaatsen tijdens gebruik en er voorzichtig mee om te gaan.

My Passport in gebruik

De My Passport-schijfjes zijn geschikt voor Time Machine-backups, precies de toepassing waarvoor ik ‘m wilde gebruiken. Ook belooft de fabrikant dat het meteen vanuit de doos werkt. Dat bleek inderdaad geen loze belofte: ik sloot het schijfje aan, selecteerde de WD My Passport als Time Machine-locatie en hoefde vervolgens alleen maar te zitten afwachten tot de backup klaar was. Snelheid is bij zo’n schijf natuurlijk ook wel een dingetje. Dit product werkt met USB 3.0, 2.0, 1.0 en Gen 1 Superspeed USB.

Je kunt het natuurlijk ook gewoon als opslagschijf gebruiken en bestanden er naartoe slepen. Als je wilt kun je de 256-bit AES hardware-encryptie gebruiken om je bestanden te versleutelen. Je hebt dan een wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot je bestanden. Bij het maken van een Time Machine-backup kun je uiteraard ook instellen dat het versleuteld moet zijn. En dat is wel zo verstandig bij een schijf die je gemakkelijk kunt kwijtraken.

Er zit ook software bij, genaamd WD Discovery. Hiermee kun je verbinding maken met sociale media zoals Facebook en cloudopslagdiensten zoals Google Drive en Dropbox. Op die manier kun je moeiteloos bestanden uitwisselen. Ik heb dat niet gedaan, omdat ik de My Passport eigenlijk alleen ga gebruiken voor backups.

Benchmarktest My Passport

We hebben een test voor schijfsnelheid uitgevoerd met de macOS-app Blackmagicdesign Disk Speed Test, die kijkt hoe snel grote videobestanden geschreven en gelezen kunnen worden. We hebben hier gekozen voor de instelling waarbij telkens een 5GB videobestand wordt geschreven en daarna weer gelezen. De resultaten van deze test zie je hieronder in het screenshot.

Echt geschikt voor grote videobestanden is dit schijfje niet bepaald. De schrijfsnelheid is daarvoor veel te laag om grotere bestanden met gangbare codecs weg te kunnen schrijven. Voor video ben je waarschijnlijk beter af met een externe SSD. Als huis-tuin-en-keuken-opslag voldoet de WD My Passport echter prima, maar verwacht geen wereldprestaties.

Score 8 WD My Passport €79,99 Voordelen + Compact en licht van gewicht

Makkelijk mee te nemen

Veel goedkoper dan een SSD

Werkt meteen vanuit de doos, ook met Time Machine

Mogelijkheid om bestanden te versleutelen Nadelen – Harddisk is wel iets kwetsbaarder dan SSD

Klein schijfje raak je makkelijker kwijt

Eigen aansluiting, geen USB-C of micro-USB

Niet geschikt voor grotere videobestanden vanwege lage lees- en schrijfsnelheid

Conclusie WD My Passport review

Voor mij is dit schijfje een prima oplossing om te zorgen dat ik vaker backups met Time Machine maak. Heb je een goedkope oplossing met veel opslag nodig (bijvoorbeeld voor een extra macOS-bootpartitie of het testen van de volgende macOS-beta) dan is dit ook een goede oplossing. Je zult een dergelijk schijfje vaak op dezelfde plek laten liggen en dan maakt het niet zoveel uit of het SSD of HDD is. Een harddisk zoals deze is een stuk goedkoper, maar ook iets kwetsbaarder. Zorg dus dat je nog een extra backup achter de hand hebt (bijvoorbeeld op een NAS) als je dit jarenlang als enige backup-oplossing wilt gaan gebruiken.

Let bij het kopen van de My Passport op of je het nieuwste model te pakken hebt, met diagonale strepen zoals op de foto te zien is. Western Digital brengt onder de naam ‘My Passport’ al jarenlang draagbare opslag uit en het design daarvan is wel eens gewijzigd. Naast zwart en blauw kun je ook kiezen uit andere kleuren.