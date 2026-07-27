Een AirTag is niet altijd de handigste keuze voor je portemonnee. De UGREEN FineTrack Slim is ultradun, werkt met Apple's Zoek mijn en is nu voor een aantrekkelijke prijs te koop.

UGREEN FineTrack Slim: ultradunne tracker nu afgeprijsd

Ben je regelmatig je portemonnee kwijt, maar vind je een AirTag net iets te dik? Dan is deze UGREEN FineTrack Slim een interessant alternatief. Deze Bluetooth-tracker is slechts 1,7 mm dik, ongeveer zo dik als een euromunt waardoor hij gemakkelijk in vrijwel iedere portemonnee of pasjeshouder past. Bij Amazon is hij nu tijdelijk afgeprijsd, waardoor je hem al in huis haalt voor slechts €18,99. Hieronder vertellen we je er meer over.

Deze dunne tracker werkt gewoon met Zoek mijn

Een groot voordeel van de UGREEN FineTrack Slim is dat hij officieel is gecertificeerd voor Apple’s Zoek mijn-netwerk. Je hoeft dus geen aparte app te installeren: koppel de tracker eenvoudig aan de Zoek mijn-app op je iPhone, iPad of Mac en je bent direct klaar om hem te gebruiken. Dankzij het wereldwijde Apple-netwerk kun je ook buitenshuis terugvinden waar je portemonnee of tas zich bevindt, zolang er Apple-apparaten in de buurt zijn.

De tracker beschikt daarnaast over een luid alarm van maximaal 80 dB, zodat je hem ook eenvoudig terugvindt wanneer hij bijvoorbeeld tussen de bankkussens of onder een stapel papieren ligt. Ben je onderweg en laat je je portemonnee ergens achter? Dan ontvang je automatisch een melding op je iPhone dat je een voorwerp bent vergeten.

Zo zit het met je privacy

Deze dunne tracker is officieel gecertificeerd voor Apple’s Zoek mijn-netwerk. Dat betekent niet alleen dat je de tracker eenvoudig terugvindt via de Zoek mijn-app, maar ook dat je profiteert van dezelfde privacymaatregelen als bij een AirTag. Locatiegegevens zijn end-to-end versleuteld, waardoor alleen jij de locatie van je tracker kunt bekijken.

Ook op het gebied van veiligheid is aan alles gedacht. De FineTrack Slim ondersteunt Apple’s anti-stalkingfuncties, waardoor iPhone-gebruikers automatisch een waarschuwing kunnen krijgen als een onbekende tracker langere tijd met hen meereist. Zo helpt de tracker niet alleen om je spullen terug te vinden, maar draagt hij ook bij aan het voorkomen van ongewenst volgen.

Langdurige accuduur, eenvoudig opladen

Waar veel vergelijkbare trackers werken met een verwisselbare knoopcelbatterij, beschikt de UGREEN FineTrack Slim over een ingebouwde oplaadbare accu. Volgens UGREEN gaat deze na één keer opladen tot twaalf maanden mee. Opladen gebeurt via de meegeleverde magnetische laadkabel, zodat je niet ieder jaar een nieuwe batterij hoeft te kopen. Ook is de tracker waterbestendig, waardoor een regenbui of een natte tas geen probleem vormt.

Voor gebruikers die vooral een dunne portemonnee hebben is dit een aantrekkelijk alternatief voor een AirTag. Je levert wel de Ultra Wideband-chip van Apple in, waardoor je geen Nauwkeurig Zoeken met pijltjes krijgt zoals bij een AirTag. Daar staat tegenover dat de FineTrack Slim veel platter is en daardoor nauwelijks opvalt in je portemonnee.