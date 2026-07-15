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Spotify AI assistent

Spotify laat je nu chatten over muziek, podcasts en luisterboeken

Nieuws Apps Diensten
Spotify voegt regelmatig nieuwe functies toe voor (Premium) gebruikers. Nu zet de muziekdienst AI breder in met een nieuwe functie waarmee je kunt chatten over muziek, podcasts en luisterboeken.
Sasha Koevoets -

Spotify voegt een nieuwe AI-functie toe waarmee je kunt chatten of praten met de app. Je kunt niet alleen vragen om bepaalde muziek af te spelen, maar ook vragen stellen over artiesten, albums, podcasts, luisterboeken en zelfs je eigen luistergedrag. De functie heet Talk to Spotify en is voorlopig als bèta beschikbaar voor een beperkte groep Premium-gebruikers.

AI in Spotify gaat verder dan afspelen

Waar je Spotify nu vooral gebruikt om muziek te zoeken of een afspeellijst te starten, moet Talk to Spotify het makkelijker maken om de app met gewone taal te bedienen. Je kunt een vraag typen of inspreken, waarna Spotify direct een antwoord geeft of een actie uitvoert.

Je kunt bijvoorbeeld vragen om onbekende artiesten te ontdekken, muziek te zoeken die bij een bepaalde stemming past of een nummer aan je bibliotheek toe te voegen. Ook vervolgvragen zijn mogelijk, waardoor je niet steeds opnieuw je opdracht hoeft uit te leggen.

Spotify noemt onder meer deze voorbeelden:

  • Zet dit album na het huidige nummer in de wachtrij.
  • Speel artiesten die ik nog niet ken.
  • Voeg Bad Bunny toe aan de wachtrij.
  • Maak de muziek wat vrolijker.
  • Sla dit nummer op.
De nieuwe functie van Spotify in actie

Ook vragen over podcasts, boeken en je eigen luistergedrag

De AI kan meer dan alleen muziek bedienen. Je kunt ook vragen stellen over de inhoud van albums, artiesten, podcasts en luisterboeken. Denk aan vragen over de achtergrond van een artiest, wanneer een album is verschenen of welke andere boeken een auteur heeft geschreven.

Opvallend is dat de chatbot ook gebruikmaakt van je persoonlijke luistergeschiedenis. Je kunt daardoor bijvoorbeeld vragen wanneer je een nummer voor het eerst hebt afgespeeld of naar welke genres je de afgelopen tijd het meest hebt geluisterd. Spotify kan ook aanbevelingen doen op basis van je favoriete artiesten, afspeellijsten en eerdere luistersessies.

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Beschikbaarheid Talk to Spotify

De functie Talk to Spotify is voorlopig alleen beschikbaar voor Premium-abonnees van 18 jaar en ouder. De functie werkt momenteel uitsluitend in het Engels en verschijnt als bèta voor gebruikers in de Verenigde Staten, Ierland en Zweden. Spotify heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Talk to Spotify beschikbaar komt in andere landen, waaronder Nederland en België.

Omdat het om een bèta gaat, waarschuwt Spotify dat de AI soms onjuiste of onvolledige antwoorden kan geven. Het bedrijf wil de functie de komende tijd verder verbeteren op basis van feedback van gebruikers, voordat deze functie verder uitgerold wordt.

Spotify: Muziek en podcasts

Spotify: Muziek en podcasts

Versie 9.1.62

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 16.1+
Grootte
270.13 MB
Uitgever
Spotify
Leeftijd
12+
Talen
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Spotify

Spotify is 's werelds grootste muziekstreamingdienst. Met Spotify kun je gratis of tegen betaling muziek streamen vanaf je iPhone, iPad, Mac of ander device. De gratis versie heeft reclame en laat je niet on-demand elk nummer afspelen, terwijl je met de betaalde Spotify Premium onbeperkt muziek naar keuze kunt luisteren. Er zijn op maat gemaakte afspeellijsten, je kunt gebruikmaken van Spotify Connect of AirPlay en nog veel meer. Behalve muziek vind je op Spotify ook veel populaire podcasts, zowel Nederlandse als vanuit het buitenland.

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