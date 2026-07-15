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WhatsApp backup maken

WhatsApp werkt aan eigen opslag voor chatback-ups naast iCloud

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WhatsApp-gebruikers kunnen straks kiezen voor opslag op de eigen servers van WhatsApp, inclusief 2 GB gratis opslag en verplichte end-to-end-versleuteling.
Sasha Koevoets -

Volgens WABetaInfo werkt WhatsApp aan een nieuwe manier om back-ups van chats op te slaan. In plaats van alleen iCloud kunnen gebruikers straks ook kiezen voor opslag op de eigen servers van WhatsApp. Gebruikers krijgen daarbij standaard 2 GB gratis opslag en alle back-ups zijn automatisch end-to-end versleuteld.

Back-ups maken in WhatsApp

WhatsApp werkt aan een nieuwe manier om back-ups van chats op te slaan. Op dit moment kunnen gebruikers hun reservekopie van WhatsApp alleen bewaren in iCloud, maar daar wil WhatsApp verandering in brengen. Het bedrijf werkt aan een eigen opslagdienst voor het bewaren van back-ups. Iedere gebruiker krijgt daarbij standaard 2 GB gratis opslag en alle back-ups zijn end-to-end versleuteld.

Apple biedt standaard 5 GB gratis iCloud-opslag, maar die opslagruimte wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld foto’s, bestanden en reservekopieën van apparaten. De beschikbare opslag raakt daardoor vaak snel vol. Ook de back-up van WhatsApp kan na verloop van tijd een groot bestand worden. Wie meer opslag nodig heeft, kan een betaald abonnement op iCloud+ nemen. Met de nieuwe opslagdienst van WhatsApp kunnen gebruikers ervoor kiezen om hun back-ups van alle chats niet langer in iCloud te bewaren, waardoor daar weer opslagruimte vrijkomt.

WhatsApp backup

Zelf kiezen waar je data opgeslagen wordt

Gebruikers kunnen straks dus zelf kiezen waar reservekopieën van WhatsApp worden opgeslagen. iCloud blijft de standaardoptie, maar het wordt ook mogelijk om de back-up op de eigen servers van WhatsApp te bewaren. Daarnaast kun je op elk moment wisselen tussen beide opslagmethoden, al kan het overzetten van een back-up enige tijd duren.

Een belangrijk verschil met iCloud is de beveiliging. Bij iCloud is end-to-end versleuteling voor reservekopieën van WhatsApp optioneel, terwijl deze beveiliging bij de eigen opslagdienst van WhatsApp altijd is ingeschakeld. Gebruikers kunnen dit niet uitschakelen, tenzij ze met de reservekopie van WhatsApp weer overstappen op iCloud. WhatsApp raadt bovendien aan om de back-ups te beveiligen met een passkey, zodat je ze alleen kunt openen met biometrische verificatie of een ander veilig inlogmiddel.

De gratis optie met 2 GB aan opslag zal voor veel gebruikers uiteindelijk niet voldoende zijn. Daarom werkt WhatsApp volgens eerdere berichten ook aan betaalde opslagabonnementen. Zo kost 50 GB opslag ongeveer $0,99 per maand volgens geruchten. Daarnaast werkt WhatsApp naar verluidt aan een abonnement met 1 TB opslag, al is de prijs daarvan nog niet bekend.

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Beschikbaarheid back-ups buiten iCloud

Net zoals het bij veel nieuwe functies in WhatsApp het geval is, is deze functie op het moment van schrijven voor een selecte groep gebruikers in het TestFlight-programma beschikbaar. Binnenkort volgt er nog testfase met een bredere groep gebruikers, waarna deze functie op een later moment voor iedereen beschikbaar komt.

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.26.73

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
361.09 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen
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Informatie

Laatst bijgewerkt
15 juli 2026 om 9:00
Onderwerp
Categorie
Apps

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