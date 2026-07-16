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Apple Kaarten krijgt advertenties, maar niet voor ieder bedrijf

Nieuws Apple Apps
Apple werkt aan de introductie van advertenties in Apple Kaarten. Nog voordat de functie beschikbaar is, maakt het bedrijf duidelijk welke bedrijven straks wel – en vooral niet – mogen adverteren.
Sasha Koevoets -

Niet iedereen komt in aanmerking voor een betaalde plek in de Apple Kaarten-app. Apple sluit verschillende advertentiecategorieën uit, waaronder klusbedrijven en cryptogeldautomaten. Daarmee stelt het bedrijf vanaf de start duidelijke grenzen aan het advertentieplatform.

Apple stelt grenzen aan advertenties in Apple Kaarten

Dat Apple advertenties naar Apple Kaarten brengt was al een langere tijd bekend, maar Apple heeft nu ook zijn advertentiebeleid bijgewerkt. Daaruit blijkt dat niet ieder bedrijf straks een betaalde plek in de zoekresultaten kan kopen.

Apple weigert advertenties van onder meer slotenmakers, loodgieters, elektriciens, dakdekkers en andere klus- en onderhoudsbedrijven. Ook advertenties voor cryptogeldautomaten zijn uitgesloten. Medische advertenties worden niet volledig verboden, maar deze beoordeelt Apple per geval.

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Apple Kaarten krijgt definitief advertenties, zo laat Apple weten. Vanaf deze zomer kun je reclames voor bedrijven in de Kaarten-app zien, maar nog niet meteen wereldwijd.

Met deze regels wil Apple waarschijnlijk voorkomen dat bepaalde advertentiecategorieën de zoekresultaten gaan domineren of dat gebruikers worden geconfronteerd met advertenties die minder betrouwbaar of relevant zijn.

Opvallend verschil met Google Maps

De keuze is opvallend, omdat juist lokale dienstverleners een belangrijke advertentiecategorie vormen bij andere kaartdiensten, zoals Google Maps. Wanneer je daar zoekt naar een loodgieter of slotenmaker, verschijnen vaak betaalde resultaten bovenaan de lijst.

Apple kiest duidelijk voor een andere aanpak. Door bepaalde categorieën volledig uit te sluiten, lijkt het bedrijf advertenties vooral te willen beperken tot fysieke winkels, restaurants en andere locaties die gebruikers daadwerkelijk kunnen bezoeken. Daardoor blijven de zoekresultaten overzichtelijker en sluit de advertentie beter aan op het oorspronkelijke doel van Apple Kaarten: het vinden van een locatie.

Apple Kaarten advertenties
Een voorbeeld van advertenties in Apple Kaarten

Advertenties verschijnen later dit jaar

Apple brengt de advertenties later deze zomer eerst naar de Verenigde Staten en Canada. Bedrijven kunnen dan een gesponsorde plaatsing kopen, waardoor hun locatie bovenaan de zoekresultaten of tussen de aanbevolen locaties verschijnt. Wanneer de functie naar Nederland en België komt, is nog niet bekend. Apple heeft daar vooralsnog geen informatie over gedeeld.

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