Toen afgelopen najaar de Apple Sports-app in Nederland kwam, was er een grote teleurstelling: de Nederlandse Eredivisie-competitie kon je er niet mee volgen. Toch bleek de app deze zomer een handig hulpmiddel, dankzij het live volgen van het WK-voetbal. En nu je er ook de Eredivisie mee kan volgen, hoef je de app niet meteen van je iPhone te verwijderen. Je volgt wedstrijden met live scores, statistieken, standen en opstellingen, zodat je voor de belangrijkste wedstrijdinformatie niet langer een aparte voetbalapp nodig hebt. Naast de Eredivisie kun je nu ook de Belgische Pro League volgen.

Eredivisie in Apple Sports

Apple heeft versie 4.2 van de Apple Sports-app uitgebracht. De belangrijkste vernieuwing in deze update is dus de toevoeging van de Eredivisie. Voor veel Nederlandse fans was dit al langer een wens en leek het een kwestie van tijd. Dankzij deze update hoef je niet langer uit te wijken naar andere apps als je de tussenstanden, uitslagen en statistieken van de Nederlandse competitie wilt volgen.

Het voordeel van de Eredivisie in Apple Sports is dat de app ook Live Activiteiten ondersteunt. Daardoor zie je tijdens een wedstrijd de actuele tussenstand direct op het vergrendelscherm van je iPhone of in het Dynamic Island, zonder dat je de app hoeft te openen. Daarnaast ontvang je automatisch updates over belangrijke wedstrijdmomenten, zodat je de wedstrijd eenvoudig kunt volgen, ook als je met iets anders bezig bent. Je kunt een favoriet team kiezen om zo de wedstrijden van je club live in je Dynamic Island of op het toegangsscherm te volgen.

Apple voegt dus niet alleen de Eredivisie toe, maar breidt de Sports-app ook uit met meerdere Europese en Aziatische voetbalcompetities. De volgende competities worden vanaf nu ondersteund:

Belgische Pro League (België)

Superliga (Denemarken)

J1 League (Japan)

Ekstraklasa (Polen)

Schotse Premiership (Schotland)

Zwitserse Super League (Zwitserland)

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Ook opstellingen voortaan zichtbaar

Naast de nieuwe competities, biedt de update nog meer. Bij wedstrijden uit vrijwel alle voetbalcompetities kun je nu ook de opstellingen bekijken. Zo zie je voorafgaand aan een wedstrijd direct welke spelers in de basis beginnen en in welke formatie een team speelt. Apple Sports is gratis beschikbaar voor de iPhone en richt zich op het snel tonen van live uitslagen, statistieken, standen en wedstrijdinformatie.

Apple Sports Versie 4.1.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 78.64 MB Uitgever Apple Leeftijd 4+ Talen

Wil je niet alleen de tussenstanden volgen, maar ook de wedstrijden live kijken? Bekijk dan ons overzicht met alle manieren waarop je de Eredivisie kunt kijken.