WhatsApp rolt vanaf nu de mogelijkheid uit om je eigen gebruikersnaam te reserveren. Vanaf later dit jaar kun je in WhatsApp chatten via je gebruikersnaam, zodat je je telefoonnummer verborgen kan houden.

Al sinds mei 2023 zijn er aanwijzingen dat WhatsApp werkt aan gebruikersnamen, ter vervanging van een telefoonnummer. Na de vele aanwijzingen gedurende het afgelopen jaar en een eerdere semi-officiële aankondiging van WhatsApp zelf, is nu de volgende stap aangebroken: het reserveren van je eigen WhatsApp-gebruikersnaam.

WhatsApp gebruikersnaam vanaf nu te reserveren

In een blogpost kondigt WhatsApp de komst van gebruikersnamen aan, inclusief het reserveringssysteem. Elke gebruikersnaam in WhatsApp is namelijk uniek, dus als je bijvoorbeeld graag je eigen naam wil claimen, moet je er snel bij zijn. WhatsApp laat weten dat dat vanaf deze week kan. Via Instellingen > Account > Gebruikersnaam kun je je eigen unieke gebruikersnaam claimen voordat iemand anders het doet. De exacte timing voor wanneer je je gebruikersnaam kan reserveren, verschilt echter per persoon. Het kan dus zijn dat jouw gewenste gebruikersnaam al vergeven is. Er is ook een manier om voor jou een gebruikersnaam te genereren.

WhatsApp zegt dat bedrijven, organisaties en bekende merken al hun gebruikersnaam claimen als deze hetzelfde is als de bestaande Instagram- en Facebook-gebruikersnaam.

Bekijk ook WhatsApp-gebruikersnaam komt eraan: dit is wanneer WhatsApp gebruik je met je telefoonnummer, maar daar komt daar nog een extra optie bij. WhatsApp werkt aan een optie voor gebruikersnamen. Met een WhatsApp-gebruikersnaam hoef je je telefoonnummer niet meer door te geven. De functie dook al ruim een jaar geleden op en nu zijn er opnieuw aanwijzingen dat eraan gewerkt wordt. Er is zelfs al nieuws over een releaseperiode.

Meer privacy voor het chatten

De aankomende gebruikersnamen geven je extra privacy in WhatsApp. Je hoeft dan namelijk niet meer je telefoonnummer te geven om via WhatsApp te kunnen chatten. WhatsApp zegt dat er geen algemene zoekfunctie komt om naar contacten te zoeken, dus iemand kan alleen met jou chatten als diegene je gebruikersnaam kent. Ter extra beveiliging kun je ook een optionele gebruikersnaamcode instellen. Deze is dan nodig, in combinatie met de gebruikersnaam, om via WhatsApp te kunnen chatten.

WhatsApp zegt dat ze de optie om te chatten via gebruikersnamen de komende maanden geleidelijk uitrollen. De uitrol lijkt te worden gebaseerd op land, want het bedrijf zegt dat je vanzelf een melding krijgt als het in jouw land beschikbaar is. Als het zover is, lees je dat ook op iCulture. Lees in de tussentijd onze round-up hoe je zelf je privacy op WhatsApp kan beschermen.

Bekijk ook WhatsApp en privacy: zo hou je zelf controle over je data Er is regelmatig discussie over de privacy van WhatsApp-gebruikers. De app biedt je echter wel standaard heel sterke versleuteling van je berichten en je hebt veel privacy-instellingen. Deze gids legt uit wat er mogelijk is.