WhatsApp voegt een kleine maar handige verbetering toe voor gesprekken. In plaats van zelf een nieuwe feature voor ruisonderdrukking te ontwikkelen, maakt WhatsApp het eenvoudiger om een bestaande iPhone-functie te gebruiken. Daardoor kun je tijdens een gesprek sneller wisselen tussen verschillende microfoonstanden, direct vanuit het belscherm.
Snel toegang tot Microfoonmodus tijdens een WhatsApp-gesprek
WhatsApp rolt momenteel een nieuwe optie uit in het belscherm. Tik je onderin op de knop Meer, dan vind je daar voortaan de Microfoonmodus. Je hoeft dus niet meer eerst naar het Bedieningspaneel om deze instelling te wijzigen. iOS past de gekozen stand direct toe, zonder dat je gesprek wordt onderbroken.
De Microfoonmodus is sinds iOS 15 beschikbaar in apps als FaceTime en WhatsApp, maar zit verstopt in het Bedieningspaneel. Veel gebruikers weten daardoor niet dat de functie bestaat. Met de snelkoppeling in het belscherm brengt WhatsApp de instelling nu onder de aandacht. Je kunt kiezen uit vier standen: Standaard, Stemisolatie (filtert achtergrondgeluid weg), Breed spectrum (laat juist alle omgevingsgeluid door) en Automatisch, waarbij iOS zelf de beste stand kiest.
Een handige bijkomstigheid is dat de gekozen microfoonmodus niet na elk gesprek wordt gereset. Kies je bijvoorbeeld één keer voor Stemisolatie, dan gebruikt WhatsApp die instelling ook bij volgende gesprekken. Dit verandert pas weer als je zelf een andere stand kiest.
Wanneer komt deze functie?
De functie zit in WhatsApp voor iOS versie 26.27.74, die nu in de App Store staat. WhatsApp rolt nieuwe functies zoals gewoonlijk geleidelijk uit, dus het kan nog even duren voordat de optie ook op jouw iPhone verschijnt.
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