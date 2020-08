Hoe heb jij je thuiswerkplek ingericht? Is het helemaal in een strakke en minimalistische Apple-stijl, of zit je gewoon aan de keukentafel? In deze serie stellen we een aantal thuiswerkplekken van iCulture-lezers en -medewerkers aan je voor. Deze keer is het de beurt aan Bertram Kruit.

De thuiswerkplek van Bertram Kruit

Bertram is werkzaam bij een softwarebedrijf, maar is net als veel anderen sinds maart thuis aan het werk. Naast zijn werk is hij DJ en producer onder de artiestennamen Meagashira en Project Omeaga. Zijn thuiswerkplek is ook zijn muziekstudio vol professionele apparatuur.

Bertram:

Mijn eerste Apple-product is de originele iPhone. Deze heb ik in 2007 uit de Verenigde Staten laten overkomen en sindsdien heb ik steeds meer Apple producten aangeschaft omdat deze erg fijn met elkaar samenwerken. Inmiddels gebruik ik de volgende producten dagelijks voor mijn werk: MacBook Pro 16-inch, Thunderbolt Display, iPhone XS Max, Apple Watch Series 4 en AirPods Pro. Verder staat in de woonkamer nog een HomePod en een Apple TV HD en in de slaapkamer een Apple TV 2.

Mijn werkzaamheden voerde ik al grotendeels uit vanuit huis, echter is dit sinds maart 2020 mijn vaste werkplek geworden. Voor mijn werkzaamheden is het belangrijk dat ik overal kan werken waar het nodig is. Dit is dan ook de reden dat ik voor een MacBook Pro heb gekozen. Het gaat hier om de 2,3‑GHz 8‑core processor met 1TB opslag en een AMD Radeon Pro 5500M. Het werkgeheugen heb ik uitgebreid naar 32GB vanwege het draaien van virtuele machines.

Ondanks de grote interne SSD kiest Bertram ook voor twee extra oplossingen voor het opslaan van bestanden:

Bestanden waar ik mee werk zijn opgeslagen en toegankelijk via mijn Synology DS214 NAS en Citrix ShareFile, zodat deze veilig en overal beschikbaar zijn.

Naast deze apparatuur gebruikt Bertram ook HomeKit-apparaten. Zo heeft hij tweemaal de Philips Hue Smart Plug in de muur en wordt de kamer verlicht met spotjes van Philips Hue. Voor internet is er een Ubiquiti UniFi AP aanwezig.

