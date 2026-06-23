Apple voegt in watchOS 27 nieuwe functies toe voor gezondheid, workouts en sportprestaties. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen die later dit jaar naar de Apple Watch komen.

Met de Apple Watch kun je al jaren je gezondheid en conditie bijhouden, van dagelijkse activiteit tot uitgebreide sportprestaties. In watchOS 27 breidt Apple die mogelijkheden verder uit met nieuwe gezondheids- en fitnessfuncties. In dit overzicht duiken we dieper in alle verbeterde sport- en gezondheidsfuncties van watchOS 27.

#1 (Peri)menopauze-detectie

Een van de belangrijkste gezondheidsverbeteringen in watchOS 27 is een uitbreiding van Cyclustracking. Apple voegt ondersteuning toe voor het bijhouden van de perimenopauze en menopauze, zodat gebruikers veranderingen in hun cyclus beter kunnen volgen.

De functie kan meldingen geven bij afwijkingen in de cyclus en houdt daarbij rekening met symptomen die vaak voorkomen tijdens de perimenopauze. Ook kun je symptomen zoals vermoeidheid, opvliegers en stemmingswisselingen vastleggen in de Gezondheid-app.

Apple benadrukt wel dat de functie geen medische diagnose kan stellen. Bij ernstige klachten, zoals bloedverlies tijdens de menopauze, adviseert Apple om contact op te nemen met een arts.

#2 Workout Buddy is verbeterd

Apple introduceerde in watchOS 26 de Workout Buddy, een AI-coach die je tijdens het sporten motiveert met aanmoedigingen, inzichten en samenvattingen van je prestaties. Een beperking was dat de functie alleen werkte wanneer je iPhone in de buurt was.

In watchOS 27 verdwijnt die beperking. Je kunt Workout Buddy voortaan ook gebruiken zonder een iPhone binnen handbereik. Daarvoor heb je geen Apple Watch met mobiele data nodig. Wel moet de taal van je iPhone op Engels staan, omdat Workout Buddy nog niet in het Nederlands beschikbaar is.

Wel breidt Apple de taalondersteuning uit met Spaans, waardoor de coach ook Spaanse aanwijzingen kan geven. Ook gebruikt Workout Buddy meer fitness- en gezondheidsgegevens om de feedback en inzichten verder te personaliseren.

Bekijk ook Workout Buddy in watchOS 26: wat is het en hoe gaat dit je workouts verbeteren? Workout Buddy is een nieuwe functie op de Apple Watch met watchOS 26, waarmee je live tijdens je workouts feedback krijgt. Wij leggen je uit wat de functie precies doet en hoe je het activeert.

#3 Nauwkeurige loopbandmeting

Veel mensen gebruiken hun Apple Watch tijdens het hardlopen, maar bij slecht weer wijk je soms uit naar de loopband. Dat maakt het meten van een workout lastiger, omdat je wel beweegt maar niet van plek verandert. In watchOS 27 heeft Apple de registratie van loopbandworkouts verbeterd met machine learning. Daardoor worden afstand en tempo nauwkeuriger bijgehouden.

#4 Verbeterde routekaarten

Als je een workout op je Apple Watch hebt vastgelegd, toont de Conditie-app in iOS 27 je route veel prominenter. Waar de locatie voorheen alleen als een klein icoontje naast de workout zichtbaar was, krijg je nu direct bovenaan een kaart met de volledige afgelegde route te zien. Daardoor zie je in één oogopslag waar je hebt gewandeld, hardgelopen of gefietst, zonder eerst extra informatie te hoeven openen.

#5 Prestatieverbeteringen in watchOS 27

Apple heeft in watchOS 27 diverse verbeteringen doorgevoerd voor de prestaties en stabiliteit. Daardoor reageren onderdelen van het systeem sneller en starten workouts vlotter op. Je hoeft hierdoor minder lang te wachten voordat je aan een training kunt beginnen. Ook worden de gegevens uit de Conditie-app voortaan direct gesynchroniseerd met de Gezondheid-app, zodat je activiteiten op beide plekken altijd up-to-date zijn. Bovendien wordt data in de Gezondheid-app sneller gesynchroniseerd en bijgewerkt.

Bekijk ook De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

#6 HealthKit voor derden

Apple breidt in watchOS 27 de mogelijkheden voor ontwikkelaars uit met nieuwe HealthKit-functies. Hierdoor kunnen apps van derden voortaan live gegevens over hartslagzones en fietsvermogenszones uitlezen tijdens een workout.

Daardoor kunnen trainingsapps deze zones rechtstreeks op de Apple Watch tonen. Ontwikkelaars kunnen bovendien hun eigen zone-indeling instellen voor specifieke trainingen, waardoor sporters tijdens een workout direct zien in welke hartslag- of vermogenszone ze trainen.

Voor fanatieke hardlopers en wielrenners betekent dit dat gespecialiseerde trainingsapps beter gebruik kunnen maken van de sensoren van de Apple Watch, zonder afhankelijk te zijn van beperkte of vertraagde gegevensuitwisseling achteraf.

Bekijk ook HealthKit: de complete uitleg over Apple’s gezondheidsplatform Met Apple’s HealthKit kun je op een centrale plek allerlei data over je sportprestaties, gezondheid en lichaamsmetingen verzamelen. Diverse apps en accessoires wisselen gegevens uit met HealthKit, ook van externe ontwikkelaars. Lees hier alles over HealthKit, de functies en wat jij eraan hebt.

Meer over watchOS 27

watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.