De bediening van de Apple Watch verandert in watchOS 27: deze vier dingen veranderen er

Vanaf watchOS 27 zijn er wat veranderingen op de Apple Watch met betrekking tot de bediening en het gebruik van het horloge. Dit zijn de vier dingen waar je aan zult moeten wennen.

watchOS 27 is qua nieuwe functies niet per se de grootste update, maar toch zijn er wat handige nieuwe dingen in terug te vinden. Zo komt er een volledig nieuwe Zoek mijn-app en vind je er een verbeterde slimme stapel met widgets. Maar er komen ook wat verandering in de bediening die in het begin best even wennen zijn en anders werken dan je nu op de Apple Wacht gewend bent.

Nieuwe bediening in watchOS 27

De nieuwe bediening heeft te maken met vier toevoegingen en wijzigingen: een nieuw tikgebaar, wat veranderingen in het ontwerp, een nieuw appscherm en een verdwenen functie die al jarenlang op de Apple Watch aanwezig is.

#1 Geen appkiezer meer

Misschien wel de grootste verandering is dat er in watchOS 27 geen appkiezer meer aanwezig is. Dat is het scherm waarmee je snel naar je recent geopende apps kan, om makkelijk en snel ertussen te wisselen. Dit maakt momenteel ook een manier van multitasking mogelijk, simpelweg door twee keer snel op de Digital Crown te drukken. Zo spring je snel van de ene app naar de andere.

Maar in watchOS 27 is de appkiezer weg en daarmee ook de manier om snel tussen recente apps te wisselen. Twee keer drukken op de Digital Crown doet nu helemaal niks meer. Het zou nog kunnen dat Apple dit een latere beta van watchOS 27 nog wijzigt, maar voor nu lijkt het op een bewuste wijziging. Als alternatief kun je het vernieuwde appscherm gebruiken.

Bekijk ook Opvallende wijziging in watchOS 27: waar is de appkiezer gebleven? In watchOS 27 lijkt de appkiezer op de Apple Watch, waarmee je snel tussen je recente apps kan wisselen, te zijn verdwenen. Gebruikers melden dat een dubbele druk op de Digital Crown nu niks meer doet, al is nog onduidelijk of dit een bewuste wijziging of een bug in de beta is.

#2 Vernieuwde appscherm met voorgestelde apps

Als je namelijk een keer op de Digital Crown drukt terwijl je op de wijzerplaat bent, kom je op een nieuw scherm met voorgestelde apps. Dit dynamische appgrid toont zes apps die je nu mogelijk wil gebruiken. Het zijn suggesties van Siri, zoals je die nu ook al op de iPhone vindt in het Spotlight-zoekscherm. In dit scherm verschijnen soms recent gebruikte apps, maar ook apps die je normaal gesproken vaak nodig hebt gedurende het specifieke moment van de dag.

Dit nieuwe appscherm verschijnt voortaan altijd als eerste, nog voordat je het grotere overzicht met alle apps krijgt. Wil je het gebruikelijke scherm met alle apps, al dan niet in een alfabetische lijst, dan moet je vanuit het nieuwe dynamische appscherm op het icoontje tikken of aan de Digital Crown draaien.

#3 Andere knoppen bij meldingen

Als je gewend bent om op Sluit te tikken zodra je een melding op je Apple Watch krijgt, dan zul je moeten wennen aan een nieuwe knop. In plaats van een grote Sluit-knop onderaan, verschijnt er vanaf watchOS 27 onder elke melding linksonder een klein knopje met een kruisje. Dezelfde functie dus, maar net even op een andere plek. De knop is wel wat lastiger te gebruiken omdat deze wat kleiner is. Maar er komt ook een extra knop bij: eentje met een belletje. Je kan vanaf hier rechtstreeks de meldingsinstellingen van de desbetreffende app wijzigen. Zo kun je de meldingen van de deze app tijdelijk een uur stilhouden, bijvoorbeeld.

watchOS 27 meldingen

#4 Tik enkel voor selecteren van widget

Met de Tik dubbel-functie kun je al een tijdje snel door je widgets in je slimme stapel scrollen, gewoon door twee keer achter elkaar met je vinger tegen je duim te tikken, met de hand waar je je Apple Watch ook draagt. Dit is een handige manier om snel info tot je te nemen, zonder dat je met je andere hand het scherm hoeft te bedienen. Maar wat nou als je een widget ziet waar je meer van wil zien door de desbetreffende app te openen? Dan kan je vanaf watchOS 27 het nieuwe tikgebaar gebruiken. Terwijl je scrollt, wordt de widget omringd door een kader die op dat moment geselecteerd is. Tik je dan eenmaal met je vinger tegen je duim, dan open je de app die bij de widget hoort voor meer context. Zo kun je dus nog meer handsfree je Apple Watch bedienen.

Bekijk ook Tik dubbel op de Apple Watch: zo bedien je de Apple Watch met twee vingers tegen elkaar Tik dubbel is een van de nieuwere bedieningsgebaren van de Apple Watch. Door met je vinger en duim tegen elkaar aan te tikken, kan je de Apple Watch bedienen zonder dat je het scherm aan hoeft te raken. In deze tip lees je wat je ermee kan doen, op welke modellen het werkt en hoe je het na kan bootsen op andere modellen.

Meer over watchOS 27

watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.