Deze nieuwe functies brengt tvOS 27 naar je Apple TV (en het was even zoeken)

Wat is er nu echt allemaal nieuw in tvOS 27 op de Apple TV? Wij hebben alle nieuwe functies en verbeteringen van tvOS 27 bij elkaar gezocht: dit komt er allemaal naar je Apple TV.

Hij werd tijdens de WWDC-keynote niet eens door Apple genoemd: tvOS 27, de volgende “grote” update voor de Apple TV. Met de nadruk op de aanhalingstekens, want tvOS 27 is misschien wel de kleinste van de “grote” Apple TV-updates van de afgelopen jaren. Toch hebben we acht nuttige nieuwe functies en verbeteringen in tvOS 27 kunnen ontdekken. Hopelijk komt Apple later dit jaar met nog meer nieuwe functies, zodra er een nieuwe Apple TV onthuld is. Maar tot die tijd moeten we het met deze functies van tvOS 27 doen.

#1 Nieuwe Podcasts-app

De Podcasts-app op de Apple TV is altijd een beetje een achtergebleven kindje geweest, zeker als je het vergelijkt met dezelfde app op Apple’s andere apparaten. In tvOS 27 trekt Apple dat recht: het design en de indeling van de app is opgefrist en ook de audiospeler ziet er nieuw uit. Er komt ook ondersteuning voor podcastvideo’s, wat natuurlijk uitermate geschikt is voor een apparaat als de Apple TV.

#2 AutoMix in Apple Music op Apple TV

AutoMix is een leuke functie die Apple vorig jaar introduceerde op de Apple TV. Met de functie lopen opeenvolgende nummers soepeler in elkaar over, waarbij soms zelfs het ritme van de nummers aangepast wordt. Ook kiest AutoMix het juiste moment in het volgende nummer om de overgang plaats te laten vinden, want een dj-achtig effect geeft. Met tvOS 27 komt deze functie ook naar de Apple TV, waar je het standaard kunt inschakelen via de audiospeler.

#3 Hi-Res lossless op Apple TV

Nog een kleine toevoeging in de Muziek-app: er komt op de Apple TV ondersteuning voor hi-res lossless audio. Dit is al een aantal jaar beschikbaar op andere apparaten, maar straks dus ook op de Apple TV (als je geschikte audio-apparatuur hebt). Het is een aanvulling op de al bestaande ondersteuning van lossless audio: het gaat van 24-bit/48 kHz naar maximaal 24-bit/192 kHz.

#4 Grotere tekst op Apple TV

Als onderdeel van toegankelijkheid kun je op de Apple TV straks met tvOS 27 grotere tekst instellen. Dit geldt dan voor de tekst in de interface van bijvoorbeeld de TV-app. Denk aan omschrijving van een film of serie of individuele afleveringen. Met een schuifknop bepaal je zelf hoe groot de tekst weergegeven moet worden. Dit komt ook van pas als je ver weg van je televisie zit.

#5 Slimme downloads

Apple voegt in tvOS 27 ook de functie slimme downloads toe. Hoewel op dit moment de details nog schaars zijn en de functie ook nog niet zichtbaar lijkt in de beta van tvOS 27, zorgt dit ervoor dat de Apple TV content binnen apps slimmer downloadt. De Apple TV kan van apps bepaalde onderdelen downloaden wanneer het nodig is, maar als je beperkt bent in de opslagruimte kan dat voor problemen zorgen. Mogelijk hangt het ook samen met de nieuwe Podcasts-app.

#6 Ondersteuning voor Thread 1.4

De Apple TV fungeert als Thread Border Router voor je smart home-netwerk, mits je Thread-accessoires in gebruik hebt. Met tvOS 27 voegt Apple ondersteuning toe voor Thread 1.4, waarmee de verbinding met accessoires beter wordt. Ook zou je hiermee de gegevens van je Thread-netwerk (zoals de naam) kunnen delen, hoewel dit op dit moment nog niet kan vanaf de Apple TV zelf.

Daarnaast zorgt tvOS 27 er ook voor (als je een Apple TV als woninghub hebt) dat er nieuwe HomeKit-functies mogelijk zijn in iOS 27, zoals de verbeteringen voor beveiligingscamera’s.

#7 Info over AppleCare-dekking

In de instellingen van je iPhone, iPad en Mac kun je al een tijdje checken hoe het zit met je eventuele AppleCare-dekking en garantie. Op de Apple TV voegt Apple dit met tvOS 27 ook toe, hoewel je daar nu waarschijnlijk nog niet zoveel aan hebt. Het is vooral nuttig ter voorbereiding van de nieuwe Apple TV die in aantocht is.

#8 Betere prestaties

Als onderdeel van de betere prestaties in iOS 27, voert Apple ook optimalisaties door op de Apple TV. Het gaat in het kort om deze prestatieverbeteringen:

Snellere AirPlay-verbindingen met Apple TV

Bedieningspaneel op de Apple TV reageert beter

Animaties zijn soepeler, evenals het opstarten van Apple TV-apps

Bekijk ook De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

Meer over tvOS 27

tvOS 27 is de 2026-update voor de Apple TV. In tvOS 27 draait het vooral om verfijningen in bestaande functies en hier en daar wat nieuwe mogelijkheden, die ervoor zorgen dat het platform weer op gelijke hoogte staat met de overige besturingssystemen. Zo is er een nieuwe Podcasts-app en zijn er wat nieuwe functies voor Apple Music. De geschikte toestellen van tvOS 27 zijn de tweede generatie Apple TV 4K uit 2021 en nieuwer. De release van tvOS 27 staat gepland voor september 2026.