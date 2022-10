Apple start vandaag officieel de verkoop van de iPhone 14 Plus. Terwijl de andere modellen al op 16 september in de verkoop gingen, heeft de 14 Plus z'n eigen moment. Vandaag worden de eerste bestellingen thuisbezorgd en in de winkel kun je je gereserveerde exemplaar afhalen.

iPhone 14 Plus verkoop is gestart

Een wachtrij bij de Apple Store hoef je niet te verwachten, want de levertijd van dit nieuwe toestel bleef lange tijd op 7 oktober staan. Pas de afgelopen dagen is het wat meer opgelopen naar verderop in oktober. Maar wie er eentje wil hebben, hoeft zich geen zorgen te maken: we verwachten dat er voldoende voorraad van de iPhone 14 Plus is, ook bij de providers. Daar zijn de iPhone 14 Plus-abonnementen inmiddels bekend.



Waarom een iPhone 14 Plus?

Het gaat hier om een grote versie van de iPhone 14. Dit moet je weten over de eigenschappen:

Het is de eerste keer dat Apple het standaardmodel voorziet van een extra groot 6,7-inch scherm. De Plus vervangt de 5,4-inch mini, die niet zo succesvol bleek. Of het Plus-formaat wel een succes wordt, valt nog te bezien.

De batterijduur is met 100 uur audio afspelen de langste van alle modellen. Ook bij het kijken van video doet de Plus het erg goed: 26 uur. Bij de normale iPhone 14 is dat respectievelijk 80 en 20 uur. Meer over de iPhone 14-batterij lees je in ons aparte artikel.

De iPhone 14 Plus heeft een 6,7-inch scherm, identiek aan de iPhone 14 Pro Max. Het gaat hier om een Super Retina XDR-display (OLED) met een pixeldichtheid van 458 ppi. Je mist ten opzichte van de duurdere modellen de ProMotion-ondersteuning, het always-on scherm en het Dynamic Island.

De iPhone 14 Plus heeft dezelfde camera als de iPhone 14, met een 12-megapixel hoofdcamera en sensor-shift optische beeldstabilisatie. Ze hebben ook Smart HDR, True Tone-flitser, de Photonic Engine, selfiecamera met autofocus. Ten opzichte van de Pro-modellen mis je de 48-megapixel hoofdcamera.

Op alle andere punten is de iPhone 14 Plus exact gelijk aan de normale iPhone 14, met keuze uit dezelfde kleuren, opslag en dergelijke. Uiteraard ligt de prijs wel iets hoger.



Door z’n grote scherm is de iPhone 14 Plus erg geschikt voor gaming.

Dus… je wilt een iPhone 14 Plus kopen?

De iPhone 14 Plus is een bijzondere nieuwkomer. Apple kiest dit jaar voor extra groot en de iPhone 14 Plus heeft dan ook een riant 6,7-inch OLED-scherm: ideaal voor het bekijken van films en het lezen van webpagina’s. De prijs ligt 150 euro hoger dan het normale formaat.

Dit zijn de officiële prijzen:

128GB → €1.169,-

256GB → €1.299,-

512GB → €1.559,-

