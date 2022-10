iCulture Vandaag: dit was donderdag 6 oktober 2022

Vandaag is (helaas) de App Store prijsverhoging van 2022 ingegaan. Je bent helaas duurder uit, maar bedenk ook: je kunt ook nog even profiteren van de Apple Back to School 2022 actie. Met die actie kun je echt goed besparen. Verder vandaag: de internationale media hebben hun licht laten schijnen op de iPhone 14 Plus in de hands-on. Wat vinden ze ervan? Morgen is ‘ie ook voor jou te koop. Dat en meer vandaag in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices