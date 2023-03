Als er één tv-show die Apple graag voor het voetlicht brengt, dan is het wel Ted Lasso. Seizoen 3 is nu te kijken op Apple TV+ en daarnaast organiseert Apple allerlei extra's om de marketingmachine wat extra kracht bij te zetten.

Ted Lasso seizoen 3

Ted Lasso is dé hitserie die Apple TV+ nog eens extra op de kaart heeft gezet. Naast de tv-serie is er inmiddels ook een levendige handel in merchandise: van petjes tot mokken en zelfs een kartonnen pop van $45, als je je wilt kun je je helemaal onderdompelen in het denkbeeldige Ted Lasso-universum. Voor de fans is vandaag een mooie dag, want het derde seizoen staat voor je klaar op Apple TV+.



Overigens ben je snel klaar, want alleen de eerste aflevering “Smells Like Mean Spirit” is nu te bekijken. Daarna volgen wekelijks nieuwe afleveringen tot de finale op 31 mei. En daarna is het afgelopen, want het team heeft al duidelijk gemaakt dat het derde seizoen ook meteen het laatste is. Er zijn in totaal 12 afleveringen om naar uit te kijken.

Ted Lasso is een groot succes voor Apple TV+, maar het lijkt er wel op dat de meeste fans in de VS zitten en niet in het land waar het zich allemaal afspeelt: Engeland. In dit seizoen heeft AFC Richmond net promotie gemaakt naar de Premier League, maar moet nog veel don om zich te bewijzen. Niet iedereen is ervan overtuigd dat de voetballers goed genoeg zijn om zich op dit niveau te handhaven. Ondertussen is ‘wonderkind’ Nate (Nick Mohammed) aan de slag gegaan bij West Ham United. Roy Kent (Brett Goldstein) doet een stap naar voren als assistent-coach, terwijl ook Beard (Brendan Hunt) weer van de partij is.

Wat wellicht maar weinig mensen weten is dat Ted Lasso al dateert uit 2013. Toen maakte Jason Sudeikis (tevens hoofdpersoon) een serie reclamespotjes voor NBC Sports over de Premier League in Engeland. Het idee sloeg zo goed aan, dat werd besloten om er een serie omheen te maken. Maar er is meer. Want behalve de al eerder genoemde merchandise kun je in de Apple Store terecht om je eigen Ted Lasso-poster te maken.

Ben jij fan van AFC Richmond en de grapjes van Ted Lasso, of kan het je allemaal gestolen worden? Laat het weten in de reacties!

En hou je van voetbal, dan kun je sinds kort ook kijken naar de documentaire Real Madrid: Until The End, waarin het seizoen 2021/2022 van Real Madrid centraal staat. In deze periode won de club de UEFA Champions League. Dit en meer bespreken we elke week in de rubriek Weekend Kijktips!