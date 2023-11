In 2017 nam Apple de automatiseringsapp Workflow over. Workflow werd jaren daarvoor opgericht door Ari Weinstein en Conrad Kramer. Na de overname van Workflow voegden de twee zich bij Apple, om de Workflow-app om te bouwen tot wat nu de Opdrachten-app (Shortcuts) is. In 2021 vertrok Kramer bij Apple en afgelopen trok Weinstein de deur dicht bij Apple. Nu zijn de twee weer herenigd met een nieuwe startup, genaamd Software Applications Incorporated. Hoewel ze nog geen nieuw product in handen hebben, laten ze tegenover The Verge wel weten wat ze van plan zijn.

Voormalig Apple-medewerkers willen AI op desktops

Kunstmatige intelligentie en generatieve AI zijn het afgelopen jaar enorm in opkomst gekomen, vooral dankzij ChatGPT. Daar ziet de nieuwe startup Software Applications Incorporated wel brood in. Hun focus ligt op het inbouwen van generatieve AI in desktopcomputers, zoals de Mac. Ze willen daarmee het gevoel opwekken dat je als gebruiker in de jaren 80 en 90 had bij het opstarten van je eerste computer. “Bij het opstarten van een Apple II of Atari, hoefde je alleen maar basic code in te voeren om de computer te programmeren en alle dingen te laten doen die je maar wilde. Tegenwoordig is dit nagenoeg het omgekeerde. Iedereen spendeert tijd in geoptimaliseerde besturingssystemen met software die ontworpen zijn om gemakkelijk te gebruiken, maar totaal niet flexibel zijn”, zo legt Weinstein uit. Daar willen ze met de startup verandering in brengen.

Om een beetje een idee te geven van de mogelijkheden, geeft Weinstein een voorbeeld. Zo zegt hij dat je soms een browservenster open hebt met daarop een werkschema, die je vervolgens meteen aan je agenda toe wil voegen. Dat is volgens hem nu niet zo eenvoudig te doen. “Taalmodellen en kunstmatige intelligentie zijn de ingrediënten die we nodig hebben om een nieuw type software te maken dat de kracht van computers benut en ervoor zorgt dat mensen met computers eindelijk hun problemen op kunnen lossen”, zo vult hij aan.

Overigens zijn de twee Workflow-oprichters niet de enige die bij de startup aan kunstmatige intelligentie gaan werken. Kim Beverett heeft zich ook bij het duo gevoegd. Afgelopen juni stond ze nog op het podium tijdens Apple’s jaarlijkse WWDC-presentatie, om de vernieuwingen van iMessage in iOS 17 uit te leggen. Eén van haar redenen om afgelopen zomer bij Apple te vertrekken, is vanwege het werkbeleid van Apple. Apple eist van haar medewerkers dat er regelmatig op kantoor gewerkt wordt, terwijl Beverrett onlangs juist verder weg van Cupertino is gaan wonen.

Kramer en Weinstein geven aan juist weer graag met elkaar te willen gaan werken en ook verlangen naar de vrijheid die een eigen startup met zich meebrengt. Ook zeggen ze dat ze niet kunnen wachten om aan de slag te gaan met generatieve AI. De afgelopen tijd gaan er geruchten dat Apple werkt aan AI-functies voor Siri. Hoewel Krramer en Weinstein daar niet direct op in gaan, lijkt het erop dat ze daar niet op wilden wachten.