Nintendo kwam in 2024 met de muziekdienst Nintendo Music, maar nu heeft het een grote update gekregen. Je kan nu al je favoriete muziek ook luisteren in CarPlay, op de iPad en op het web.

Nintendo’s games staan niet alleen bekend om de toegankelijke gameplay en vrolijke graphics, maar ook om de aanstekelijke en soms epische muziek. En juist die muziek staat centraal in Nintendo Music, een soort Apple Music met uitsluitend muziek uit Nintendo-games. In 2024 ging Nintendo Music van start, voor iedereen met een Nintendo Switch Online-abonnement. Sindsdien worden er bijna wekelijks nieuwe games aan toegevoegd, maar nu is de dienst volwassen geworden. Zoals het een goede muziekdienst betaamd, kun je Nintendo Music nu overal luisteren: van je iPhone tot iPad en van CarPlay tot je desktop.

Nintendo Music nu op iPad, CarPlay en meer

Met de nieuwste versie van Nintendo Music kun je de dienst geoptimaliseerd gebruiken op de iPad. De app is aangepast voor het grotere scherm. Het voordeel daarvan is dat je meer content op het scherm ziet, waardoor je minder hoeft te scrollen. En met het steeds groter wordende aanbod is dat ook wel zo prettig. Een nadeel is wel dat het scherm met het huidige afgespeelde nummer schermvullend in beeld verschijnt.

Misschien nog wel veel handiger is de ondersteuning voor CarPlay (en Android Auto). Met de CarPlay-versie kun je Nintendo Music ook eenvoudig in de auto luisteren. De CarPlay-app is behoorlijk volwassen: met tabbladen voor Home, Zoeken, Mijn muziek en Gedownload vind je speciale afspeellijsten, je opgeslagen nummers, kun je makkelijk zoeken met Siri en kun je snel naar de nummers gaan die je offline opgeslagen hebt. Bij geschikte nummers kun je ook de verlengmodus inschakelen vanuit het huidige-scherm, zodat een nummer bijvoorbeeld een uur lang door gaat.

Voor deze CarPlay-versie heeft Nintendo Music ook ondersteuning gekregen voor Siri. Je kunt daardoor eenvoudig aan Siri vragen om een bepaald nummer af te spelen als je de titel kent. Dit komt natuurlijk van pas in de CarPlay-versie, maar het werkt ook gewoon op de iPhone. Zorg er wel voor dat je Siri-ondersteuning ingeschakeld hebt via Instellingen > Apple Intelligence en Siri > Apps > Nintendo Music > Gebruik met Siri-verzoeken.

Nintendo Music op het web

Tot slot is Nintendo Music nu ook op het web te raadplegen, bijvoorbeeld via de desktop of laptop. Zo kun je ook eenvoudig op het werk of tijdens het studeren van Nintendo-muziek genieten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is deze link te bezoeken en daar in te loggen met je Nintendo Account.

Nintendo Music is zonder extra kosten onbeperkt te gebruiken. Het enige wat je nodig hebt is een Nintendo Switch Online-abonnement.