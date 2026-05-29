Dankzij Paginamatch kun je als lezer eenvoudig schakelen tussen een fysiek boek of een luisterboek op Spotify met slechts een enkele scan.
Sasha Koevoets -

Spotify is een van de grootste muziekstreamingdiensten ter wereld en breidt zijn functies voortdurend uit. Naast muziek kun je er inmiddels ook terecht voor podcasts en luisterboeken. Begin 2026 kwam daar een slimme vernieuwing bij, die het nog eenvoudiger maakt om te schakelen tussen een papieren boek en de audioversie daarvan. Je hebt daarvoor wel een geschikt abonnement nodig. Hierover vertellen we je ook in deze tip.

Inhoudsopgave

Wat is Paginamatch?

Met Paginamatch brengt Spotify je papieren boek en het bijbehorende luisterboek dichter bij elkaar. Je scant een pagina die je aan het lezen bent en de app springt meteen naar hetzelfde punt in de audioversie. Sta je op het punt om de deur uit te gaan of heb je even geen rust om te lezen, dan open je Spotify, kies je Paginamatch, scan je de pagina en ga je verder als luisterboek. Ben je later weer toe aan papier, dan scan je opnieuw een pagina en krijg je aanwijzingen om snel het juiste punt in je fysieke boek terug te vinden.

Daardoor lopen lezen en luisteren in elkaar over: je volgt hetzelfde verhaal, maar wisselt moeiteloos tussen papier en audio. Kom je een interessant boek eerst tegen als luisterboek, dan is het eenvoudig om daarna over te stappen op de gedrukte editie – en andersom.

Overstappen van boek naar luisterboek

Ben je begonnen in een fysiek boek en wil je doorgaan met het luisterboek, dan schakel je als volgt over naar het juiste audiofragment:

  1. Open de Spotify-app en zoek de titel die je aan het lezen bent.

  2. Tik op de knop Paginamatch.

  3. TIk vervolgens op Scannen om te luisteren.

  4. Richt nu je camera op de pagina waar je in het boek gebleven bent. Zorg hierbij dat deze in het groene kader zit.

  5. Spotify vindt nu waar in het luisterboek je bent gebleven.

Overstappen van luisterboek naar fysiek boek

Heb je nu een paar hoofdstukken gelezen van je boek, maar wil je toch weer overschakelen naar je fysieke boek? Ook dat is mogelijk met Spotify, het werkt vergelijkbaar met het overstappen van een fysiek boek naar een luisterboek. Dat doe je zo:

  1. Open op Spotify het luisterboek dat je op dit moment luistert.
  2. Tik op Paginamatch.
  3. Selecteer Terug naar boek.
  4. Tik op Mijn pagina vinden en scan een pagina waar je denkt ongeveer gebleven bent.
  5. Spotify geeft instructies of je terug moet bladeren of juist vooruit moet bladeren.
  6. Zodra je op de juiste pagina zit krijg je de melding Pagina komt overeen. Lees vanaf hier verder.
  7. Tik op sluiten en lees je boek verder.
Beschikbaarheid van luisterboeken

Niet iedereen kan zomaar aan de slag met luisterboeken op Spotify. Alleen abonnees met Spotify Premium Individual, Duo of Family krijgen elke maand een aantal uur luistertegoed. Heb je een Spotify Premium Student‑abonnement, dan kun je deze luisteruren helaas niet gebruiken. Bovendien is het aantal inbegrepen uren beperkt, al kun je dit wel uitbreiden met een aanvullend Luisterboeken+‑abonnement.

Naast Spotify heb je nog vele andere partijen die luisterboeken aanbieden, zoals Storytel en bol. Wij hebben alles wat je moet weten over luisterboeken voor je op een rijtje gezet.

