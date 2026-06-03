Apple Design Awards 2026

Deze Nederlandse app is een van de winnaars van de Apple Design Awards 2026

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Apple heeft weer de winnaars van de jaarlijkse Apple Design Awards bekendgemaakt. Deze keer zit er weer eens een Nederlandse app bij. Dit zijn alle twaalf winnaars.
Benjamin Kuijten -

Apple organiseert twee keer per jaar een prestigieuze award voor app-ontwikkelaars. In december is het altijd de beurt aan de App Store Awards, waar de beste apps en games van het afgelopen jaar in het zonnetje gezet worden. Maar in juni, vlak voor de WWDC, organiseert Apple ieder jaar de Apple Design Awards. Hierin worden apps uitgelicht die excelleren in design, innovatie en Apple-technieken. Over zes categorieën zijn er in totaal twaalf winnaars: een app en een game. En tussen die winnaars zit ook Nederlands trots met de app grug.

Apple Design Awards 2026: de winnaars

In het persbericht kondigt Apple alle winnaars aan. De categorieën van dit jaar zijn vermaak en plezier, inclusiviteit, innovatie, interactiviteit, maatschappelijke impact en visuals en graphics.

Vermaak en plezier

Beste app: grug – Krijg elke dag interessante inzichten en wijze lessen die rechtstreeks uit de steentijd lijken te komen. grug is van de Nederlandse ontwikkelaar Ocho, gevestigd in Bussum. De app is helemaal gratis te gebruiken en is eind vorig jaar uitgebracht. De app kenmerkt zich door een unieke handgetekende stijl. Je kunt ook widgets instellen die je misschien wel een wijze les lezen of je een lach op je gezicht geven.

grug

grug

Versie 1.1.7

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
17.55 MB
Uitgever
Ocho
Leeftijd
4+
Talen

Beste game: Is This Seat Taken? – Een game met lastige denkpuzzels over situaties in het openbaar vervoer. De game speelt in de vorm van een stripverhaal.

Is This Seat Taken?

Is This Seat Taken?

Versie 1.2.1

€ 7,99
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad
Vereist
iOS 12.0+
Grootte
294.09 MB
Uitgever
Poti Poti Studio
Leeftijd
4+
Talen

Inclusiviteit

Beste app: Guitar Wiz – Een app voor beginnende en ervaren gitaristen. Met ondersteuning voor diverse toegankelijkheidsfuncties zoals grotere tekst en verhoogd contrast, is de app voor veel mensen geschikt.

Guitar Wiz: Akkoorden & Tuner

Guitar Wiz: Akkoorden & Tuner

Versie 1.8.2

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
73.8 MB
Uitgever
Bijoy Thangaraj
Leeftijd
4+
Talen

Beste game: Pine Hearts – In deze game ga je met hoofdpersonage Tyke mee op een wandeltocht naar het uitgestrekte natuurreservaat Pine Hearts. Je verkent mysterieuze grotten en ontmoet je allerlei lokale bewoners.

Pine Hearts

Pine Hearts

Versie 1.5.0

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 12.0+
Grootte
981.28 MB
Uitgever
Secret Mode
Leeftijd
4+
Talen

Innovatie

Beste app: NBA: Live Games & Scores – Deze app voor de Vision Pro laat je in een groot venster naar live NBA-wedstrijden kijken, maar geeft je ook vanuit allerlei hoeken nieuwe inzichten op de wedstrijden. Er zijn zwevende ranglijsten in beeld en er is ondersteuning voor Apple’s Immersive Video-formaat, waardoor je meegezogen wordt in de wedstrijd.

NBA: Live wedstrijden & scores

NBA: Live wedstrijden & scores

Versie 120722.1

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 17.2+
Grootte
269.67 MB
Uitgever
NBA MEDIA VENTURES, LLC
Leeftijd
4+
Talen

Beste game: Blue Prince – In deze Mac-game onderzoek je een mysterieus landhuis met bewegende kamers. Los puzzels op en kom uiteindelijk uit bij de beruchte kamer 46. In de game bepaal je zelf welke route je volgt.

Blue Prince

Blue Prince

Versie 1.1.10

€ 29,99
Geschikt voor
Mac
Vereist
macOS 11.0+
Grootte
7.96 GB
Uitgever
Raw Fury
Leeftijd
12+
Talen

Interactiviteit

Beste app: Moonlitt: Moon Phase Tracker – Volg alles wat er gebeurt in ons sterrenstelsel. De app wordt vooral geprezen vanwege de fraaie interface, mede door de implementatie van het Liquid Glass-design.

Moonlitt: Moon Phase Tracker

Moonlitt: Moon Phase Tracker

Versie 2.7.2

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
159.08 MB
Uitgever
Flipping Hues Srls
Leeftijd
4+
Talen

Beste game: Sago Mini Jinja’s Garden – In deze game voor kinderen kunnen spelers zaadjes planten, groenten oogsten en maaltijden bereiden. Deze game is alleen te spelen via Apple Arcade.

Sago Mini Jinja's Garden

Sago Mini Jinja’s Garden

Versie 1.4

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad
Vereist
iOS 16.0+
Grootte
789.86 MB
Uitgever
Sago Mini
Leeftijd
4+
Talen

Maatschappelijke impact

Beste app: Primary: News in Depth – Deze nieuwsapp voor de Vision Pro toont het nieuws van diverse bronnen in een ruimtelijke interface.

Primary: News in Depth

Primary: News in Depth

Versie 1.2.3

Download
Geschikt voor
Vision Pro
Vereist
visionOS 26.0+
Grootte
8.64 MB
Uitgever
Wood Metal Rocks LLC
Leeftijd
12+
Talen

Beste game: Consume Me – Deze game draait om hoe lastig het leven van een tiener kan zijn. Je speelt met Jenny, die het laatste jaar van high school in gaat en voor de lastige keuzes van het leven komt te staan.

Consume Me

Consume Me

Versie 1.01

€ 9,99
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad
Vereist
iOS 15.0+
Grootte
2.36 GB
Uitgever
Hexecutable LLC
Leeftijd
12+
Talen

Visuals en graphics

Beste app: Tide Guide: Charts & Tables – Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van getijden, moet bij deze app zijn. Je ziet voorspellingen per uur, met schermvullende grafieken in een Liquid Glass-ontwerp. De app is erg visueel ingesteld, vandaar dat het in deze categorie de winnaar geworden is.

Tide Guide: Charts & Tables

Tide Guide: Charts & Tables

Versie 7.3.4

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 17.0+
Grootte
306.36 MB
Uitgever
Condor Digital
Leeftijd
4+
Talen

Beste game: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – De bekende en bekroonde open-world action-adventure RPG, die afgelopen december ook al in de prijzen viel bij de App Store Awards als Mac-game van het jaar. Vanwege de optimalisaties voor de Apple Silicon-chips valt hij nu dus weer in de prijzen.

Cyberpunk 2077: Ultimate

Cyberpunk 2077: Ultimate

Versie 1.0.3

€ 82,90
Geschikt voor
Mac
Vereist
macOS 15.5+
Grootte
139.02 GB
Uitgever
CD PROJEKT S.A.
Leeftijd
17+
Talen

Apple’s WWDC is er vooral voor ontwikkelaars, waarin zij leren wat de nieuwste mogelijkheden op de iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en meer worden, in de aankomende grote software-updates. Maar uiteraard is het ook voor gebruikers interssant, want tijdens de keynote van aanstaande maandag hoor je wat iOS 27 en meer allemaal te bieden hebben. Bij iCulture doen we uiteraard uitgebreid verslag van alle onthullingen, dus zorg dat je geen aankondiging mist.

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