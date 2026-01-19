iPad Pro 2024 review: scherm van OLED

‘Deze vijf Apple-producten krijgen (eindelijk) een OLED-scherm’

De OLED-schermen in Apple-producten zorgen voor een extreem goede kleurweergave en zwarttinten die écht zwart zijn. Naar verluidt is Apple van plan om deze schermtechniek naar nieuwe producten te brengen.
Apple heeft de afgelopen jaren steeds meer producten uitgerust met een OLED‑scherm, maar een flink aantal apparaten heeft het nog steeds niet. Nu meldt Digitimes dat Apple hier de komende jaren verandering in wil brengen door minimaal vijf extra producten van OLED te voorzien.

MacBook Pro en meer krijgen OLED-scherm

Apple heeft grootse plannen om OLED verder uit te breiden naar meer productlijnen. Waar iPhone, Apple Watch en iPad Pro al gebruikmaken van OLED, wil Apple volgens nieuwe geruchten ook iPad mini, iPad Air, iMac, MacBook Pro en MacBook Air voorzien van OLED-schermen.

Tussen 2026 en 2028 zou de uitrol in stappen plaatsvinden, met per model een eigen timing: de iPad mini stapt op zijn vroegst dit jaar al over, de MacBook Pro volgt eind 2026 of begin 2027, de iPad Air pas rond 2027 – waarbij het model uit 2026 met LCD uitgerust wordt. De MacBook Air pas in 2028. Tot slot werkt Apple aan een nieuwe iMac met OLED, die naar verluidt eind 2027 of 2028 verschijnt.

Dit is dus wanneer je alle apparaten met OLED-scherm kan verwachten:

  • iPad mini: 2026
  • MacBook Pro: eind 2026/begin 2027
  • iPad Air: 2027
  • iMac: 2027 of 2028
  • MacBook Air: 2028
Waarom is OLED beter?

Het is geen gekke zet dat Apple steeds meer producten wil voorzien van een OLED‑scherm. Deze schermtechniek heeft namelijk duidelijke voordelen ten opzichte van LCD. Het grootste verschil zit in de kleurweergave: omdat pixels zelf licht geven, ogen kleuren levendiger en zijn zwarttinten echt zwart – als een pixel op zwart staat, geeft hij gewoon helemaal geen licht omdat hij uit staat. Daardoor is het contrast op deze apparaten aanzienlijk beter en is OLED vaak energiezuiniger dan LCD. Wel zijn OLED-schermen gevoeliger voor inbranden (als er heel lang hetzelfde beeld te zien ist), en verdwijnt het voordeel in energiezuinigheid als je veel witte achtergronden ziet (de lichte modus van iOS dus).

Apple zet daarnaast in op meerdere schermtechnieken, zoals mini‑LED en micro‑LED. Mini‑LED biedt zeer hoge helderheid en goede lokale dimming, terwijl micro‑LED OLED‑achtige contrasten belooft in combinatie met hogere helderheid en langere levensduur. In onze uitleg lees je alles over Apple’s schermtechnieken en de verschillen daartussen.

Apple schermtechnologie: alles wat je moet weten

Lees alles over de schermtechnologieën die Apple toepast in de de iPhone, iPad en MacBooks. Waarom kun je sommige schermen alleen met je vingers bedienen, hoe zit het met kleurweergave en heb je echt OLED nodig? We lopen alle opties langs.

