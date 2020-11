Op Macs met een M1-processor zit geen officiële Boot Camp-app van Apple. Dit programma vind je op Intel-Macs en is bedoeld om Windows mee te installeren. Je kunt dan zowel macOS als Windows draaien op dezelfde computer. Het wachten is op het moment dat bedrijven als Parallels en VMWare in staat xijn om hun virtualisatiesoftware geschikt te maken voor Windows op ARM, maar ontwikkelaar Alexander Graf wilde daar niet op wachten. Hij legt uit hoe hij het werkend heeft gekregen op een speciale pagina.



ARM Windows virtualisatie op Mac

Het gaat in dit geval om de-ARM64 versie van Windows. Dat is een andere versie dan Windows x86, die je op een Intel-Mac kunt draaien. Graf heeft de ARM64 Insider Preview gebruikt in combinatie met een aantal aanpassingen via Hypervisor.framework. In het kort kunnen gebruikers hiermee virtualisaties gebruiken zonder te knoeien met de kernel extensies (KEXTs). Meer hierover vind je bij Apple’s Developer Forum.

Door een custom patch toe te passen op de QEMU virtualizer zouden “near-native” prestaties worden behaald. Graf laat wel weten dat zijn werk nog in de kinderschoenen staat. Op papier werkt het, maar erg stabiel is het nog niet. Dat houdt in feite niet meer in dan dat iedereen de truc in theorie kan nabootsen. Dagelijks gebruik wordt dus niet aangeraden.

Het voordeel van deze methode is dat je x86-programma’s kunt draaien op een M1-Mac – ook als deze niet voor de Mac zijn ontwikkeld. Is een x86-app echter wel voor Mac ontwikkeld, dan ben je beter af bij het gebruik van Rosetta 2. Dit werkt bovendien ook zonder technologische kennis. Grappig genoeg zijn apps soms sneller via Rosetta 2 dan direct via een Intel-processor.

Bekijk ook M1-chip voor Apple Silicon: alles wat je wilt weten Apple heeft een eigen processor voor de Mac ontwikkeld de M1. Deze biedt zeer goede performance en is tegelijk erg energiezuinig. Met acht kernen en een krachtige Neural Engine en GPU gaat Apple ervoor zorgen dat je MacBook nog krachtiger is en langer meegaat op een batterij. Alles wat je moet weten lees je in deze uitleg!

Komt Windows officieel naar de Mac?

Hoewel het noemenswaardig is dat Graf nu Windows op een M1-Mac heeft gekregen is het natuurlijk belangrijker om te weten wanneer de officiële ondersteuning volgt. Volgens Apple-topman Craig Federighi is dat aan Microsoft om te bepalen. Microsoft houdt zich tot dusver stil.

Op dit moment kun je je hoop eerder vestigen bij software van Parallels. De ontwikkelaars van deze bekende virtualiesoftware beloven dat hun M1-optimalisatie eraan komt. Meer weten over Windows installeren op Mac? Bekijk dan onze gids.