Renewd vraagt uitstel van betaling aan

Opnieuw is een aanbieder van refurbished iPhones in problemen gekomen. Renewd meldt dat er uitstel van betaling is aangevraagd, maar dat er gewerkt wordt aan een doorstart.

Renewd en moederbedrijf Dignitas Distribution hebben uitstel van betaling aangevraagd, zo valt te lezen op LinkedIn. Het bedrijf spreekt van ‘huidige uitdagingen’, naar noemt geen concrete oorzaken. Volgens het bedrijf moet de komende weken een beslissing worden gemaakt over de toekomst van het bedrijf. Daarbij ligt de voorkeur bij een doorstart, maar het is nog onduidelijk of dit mogelijk is. Als bewindvoerder is J. Westerhof aangesteld, waar eventuele gedupeerden zich kunnen melden.

Dat juist Renewd in financiële problemen komt, is opmerkelijk. Het is namelijk een van de deelnemers van Keurmerk Refurbished, een keurmerk waarbij bedrijven onder andere moeten laten zien dat ze financieel solide zijn en daardoor weinig kans lopen op een faillissement. In onze uitleg schrijven we: “Het is niet uitgesloten dat een bedrijf door tegenvallende marktomstandigheden of slechte beslissingen alsnog failliet gaat, maar de kans is wel flink verminderd. Dit geeft je als consument meer vertrouwen.” EDR Credit Services voert namens de initiatiefnemers controle uit van de boeken. Het Keurmerk omvat echter geen garantiefonds, waardoor klanten bij faillissement van deelnemers worden gecompenseerd.

Renewd is een Nederlandse verkoper van opgeknapte consumentenelektronica, veelal iPhones en iPads, maar ook smartphones, laptops en tablets van onder andere Samsung. De producten worden vervolgens onder nieuwe garantie doorverkocht. Het bedrijf belooft 2 jaar garantie op refurbished iPhones.