iCulture peilt: welke videostreamingdiensten kijk jij, betaald of gratis?

Het afgelopen halfjaar is er veel gebeurd op het gebied van streaming videodiensten. Er zijn nieuwe spelers bijgekomen en het aanbod is ook explosief toegenomen. Naar welke streaming videodiensten kijk jij? De keuze is tegenwoordig zo groot dat je waarschijnlijk meerdere diensten tot je beschikking hebt, waar je afwisselend naar kijkt. In 2017 vroegen we jullie ook naar streaming muziekdiensten en toen bleek Netflix op eenzame hoogte te staan. De meeste lezers hadden óf Netflix, óf helemaal niets.

Hoe is dat in 2020? We zijn benieuwd!



Betaald of gratis?

We hebben de poll in twee onderdelen gesplitst: betaald en gratis kijken. We vinden namelijk dat het nogal een verschil maakt of je daadwerkelijk geld over hebt voor een dienst en daarvoor maandelijks een paar euro betaalt, of dat je of dat je gratis meekijkt. Met dat laatste bedoelen we dat je een proefabonnement hebt of een paar maanden gratis hebt gekregen (bijvoorbeeld op Apple TV+) of dat je meekijkt op het betaalde account van iemand die niet op jouw adres woont.

Je kunt meerdere antwoorden aanvinken!

Je kunt de poll over betaalde streamingdiensten ook invullen via deze link.

Je kunt de poll over streamingdiensten die je gratis kijkt ook invullen via deze link.