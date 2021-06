Vanaf macOS Monterey wordt het werken in fullscreen wat makkelijker dankzij verbeteringen aan Split View. In dit artikel leggen we uit wat er verandert.

Split View verbeteringen in macOS Monterey

Je kunt al een hele tijd apps in fullscreen gebruiken op je Mac. De app die je gebruikt krijgt dan alle ruimte op je scherm, zonder afleiding van je Dock of menubalk. Daarnaast kun je ook Split View op de Mac gebruiken. Dit is het principe waarbij je twee apps naast elkaar zet. Deze apps vullen dan samen het scherm. Vanaf macOS Monterey heeft Apple op dit gebied enkele verbeteringen gepland. Deze verbeteringen voor macOS Monterey zien wij wel zitten!

#1 Split View app vervangen

Een nadeel van de huidige werking van Split View op de Mac is dat het niet goed is aan te passen. Als je eenmaal twee apps naast elkaar hebt, maar je wil er één vervangen, dan moet je de verkeerde app uit fullscreen halen en het opnieuw instellen. Kortom: gedoe.

Vanaf macOS Monterey kun je deze app met één druk op de knop vervangen. Hiervoor houd je simpelweg je cursor over het groene bolletje linksboven op de app die vervangen moet worden. Er verschijnt dan een optie genaamd ‘Replace Tiled Window’, wat uiteraard nog vertaald zal worden. Klik erop en selecteer welke app moet worden vervangen. De app die wordt vervangen, zal weer terugspringen naar de gewone weergave.

Bekijk ook Twee apps naast elkaar gebruiken op de Mac in Split View Wil je in twee apps tegelijk werken en deze fullscreen naast elkaar zetten? Dat kan met Split View op de Mac! Dankzij deze functie staan de twee apps schermvullend naast elkaar. Hoe werkt Split View op de Mac, wat zijn de mogelijkheden en hoe sluit je het weer af? In deze tip leggen we je alles uit over Split View op de Mac.

#2 Van Split View overschakelen naar fullscreen

Het overkomt ons bij iCulture ook met enige regelmaat dat we van Split View juist weer terug willen naar fullscreen voor beide apps. Ook dat is eindelijk mogelijk in macOS Monterey. Op het moment dat je in Split View zit kun je bij één van de apps je cursor boven het groene bolletje houden. Kies voor de optie om je app schermvullend te maken en voilà.

Zodra je deze optie gebruikt, worden beide vensters van de gedeelde weergave fullscreen. Je kunt dus nog steeds beide apps zonder afleiding van andere knoppen gebruiken, maar wel gescheiden van elkaar. Als je één van de apps niet meer fullscreen wil, kun je ook op ‘Schakel schermvullende weergave uit‘ klikken, maar dat is in macOS Big Sur ook al mogelijk.

#3 Altijd de menubalk tonen? Dat kan nu!

De derde verbetering is wellicht klein, maar zeker niet minder welkom. Vanaf macOS Monterey heb je de keuze om de menubalk altijd te tonen als je in fullscreen werkt. Hiervoor is een speciale instelling gemaakt in de Systeemvoorkeuren. Deze instelling zorgt ervoor dat je nooit meer eerst je cursor tegen de bovenkant van je scherm moet houden en moet wachten tot de menubalk tevoorschijn is getoverd.

Door je menubalk permanent te tonen kun je veel sneller werken als je regelmatig deze knoppenbalk gebruikt. Helaas is er (nog) geen mogelijkheid om per app in te stellen of je wel of niet altijd de menubalk wil zien. Wanneer je Split View gebruikt zie je overigens alleen de menubalk van de actieve app.

#4 Sneller activeren met een Opdracht

In macOS Monterey komt Siri Shortcuts ook naar de Mac. Daarmee is het ook mogelijk om een opdracht aan te maken waarmee je apps die je vaak gebruikt in één klik in Split View te openen. Stel je gebrukt altijd Safari en de Notities-app naast elkaar in de Split View-weergave, dan hoef je dat niet elke keer weer opnieuw in te stellen als je één van de twee of beide apps afsluit. Je maakt dan een opdracht aan, waarna de twee in één muisklik weer naar de Split View-weergave gaan.

Bekijk ook Siri Shortcuts vanaf dit najaar ook op de Mac: zo werkt het Siri Shortcuts zijn vanaf macOS Monterey ook op de Mac te gebruiken.

Deze verbeteringen voor Split View zijn weliswaar klein, maar dat betekent niet dat macOS Monterey niets groters te bieden heeft. Sterker nog: we hebben een heel artikel met de beste functies van macOS Monterey. Ken jij ze allemaal al?