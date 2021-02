Er zijn aanwijzingen gevonden naar een vernieuwde functie in de code van macOS Big Sur 11.3. Een MacBook zou ervoor zorgen dat deze ruim voor je volgende agenda-afspraak helemaal opgeladen is.

In macOS Catalina 10.15.5 voegde Apple de batterijbeheer-functie toe aan de MacBook. Deze functie zorgt ervoor dat de batterij opgeladen is op momenten dat je het nodig hebt, afhankelijk van je gebruik in het verleden. Je batterij is daarmee voldoende opgeladen voor je doorsnee gebruik. Dit voorkomt dat de accu onnodig vaak opgeladen wordt, waardoor de levensduur van je accu langer is. In macOS Big Sur 11.3 zou Apple dit verder verbeteren, waarbij de functie ook kijkt naar je agenda-afspraken.



‘MacBook automatisch opgeladen voor je agenda-afspraken’

In de tweede beta van macOS Big Sur 11.3 is code gevonden die erop wijst dat de MacBook ook rekening gaat houden met de afspraken in de Agenda-app. De MacBook kijkt dan dus niet meer alleen naar je gebruikelijke oplaadpatroon, maar ook naar belangrijke afspraken. Denk bijvoorbeeld aan een videobelgesprek, waarbij je natuurlijk wel wil dat je MacBook volledig is opgeladen.

Uit de code blijkt nu dat de MacBook ervoor zorgt dat de batterij drie uur voor de afspraak al helemaal opgeladen is. Mogelijk verandert deze tijd nog wel afhankelijk van meldingen die je voor de afspraak ingesteld hebt. Zonder deze verbetering kan je door de batterijbeheer-functie voor een vervelende verrassing staan, als blijkt dat de batterij niet helemaal opgeladen is omdat dit niet past bij je gebruikelijke patroon. Het is dan nogal onhandig als je een meeting in gaat met een batterij die maar voor de helft opgeladen is. Deze nieuwe verbetering in de functie moet dit soort ongemakken dus voorkomen.

Het is nog niet helemaal duidelijk of de functie uiteindelijk ook in de definitieve versie van macOS Big Sur beschikbaar komt. Momenteel gaat het alleen nog om aanwijzingen in de code, dus Apple is er in ieder geval mee bezig.

Wil je meer weten over de batterijbeheer-functie op de MacBook, lees dan onze aparte tip. Je kunt op de meeste MacBooks de batterijbeheer-functie uitschakelen, als je liever hebt dat de accu meteen tot 100% wordt opgeladen zodra je de oplader in de MacBook steekt. Bij modellen met M1-chip kun je de functie niet uitschakelen.