The macOS App Icon Book: wat kun je verwachten?

Met dit boek wil Flarup de Mac-desktopiconen en de ontwerpers hiervan eren. Er komt zowel een digitale variant als fysieke hardcover uitgave. The macOS App Icon Book is een mooi vormgegeven en geïllustreerd boek, bedoeld om te laten zien dat het ontwerpen van appiconen een echt ambacht is. Het neemt je mee door de tijd, van de begindagen van macOS tot aan huidige ontwerpen van nu.



Het boek bevat honderden iconen van ontwerpers van over de hele wereld. Sommige ontwerpers worden uitgelicht aan de hand van interviews. Hierin kom je meer te weten over hoe het ontwerp van appiconen in zijn werk gaat en wat voor producten je hier voor nodig hebt. Ook vertellen de ontwikkelaars over hoe zij ooit zijn begonnen met het vak van icoonontwerper en wat hun redenen hier voor waren. Misschien inspireert het je wel om er ook zelf mee aan de slag te gaan. Het boek bestaat uit 150 pagina’s en meet 200mm x 250mm.

Kickstarter-campagne nu al een succes

Dit boek treedt in de voetsporen van zijn succesvolle voorganger, The iOS Icon Book uit 2021. Om het nieuwe boek te realiseren zamelt de maker geld in via Kickstarter, met als doel om €10.000,- op te halen. Op het moment van schrijven is dit doel al ruimschoots overtroffen met een campagneopbrengst van meer dan €60.000,-. Je kan de komende 30 dagen nog meedoen aan de actie, tot en met 6 oktober. Voor €69,- plus €20,- verzendkosten krijg je de hardcover boek. De digitale versie is aan te schaffen voor €29,-. Beide varianten worden in januari 2024 uitgeleverd, als het allemaal goed loopt.