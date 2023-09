Bladmuziek lezen en instrumenten bespelen, het komt ingewikkeld over. Met Duolingo leer je dit op een leuke en speelse manier, met de nieuwe muziekcursus die binnenkort beschikbaar komt in de app.

Je kent Dualingo waarschijnlijk al. Het is de populairste app voor het leren van een nieuwe taal met meer dan 40 taalcursussen om uit te kiezen. Dit doe je door het volgen van interactieve lessen. Je leert op een grappige en speelse manier en blijft zo beter gefocust dan wanneer je uit een boek moet leren. Daar komt binnenkort iets nieuws bij: Duolingo Music. Eerder dit jaar lekte al uit dat het bedrijf nieuwe medewerkers met kennis van muziek had aangenomen en nu blijkt waarom. Verdere aankondigen over deze nieuwe Duolingo-cursussen zullen bekend worden gemaakt op de Duocon-conferentie op 11 oktober, als Duolingo Music van start gaat.



Wat is Duolingo Music?

Duolingo heeft het volgende promofilmpje gedeeld om alvast een ‘sneak-peak’ te geven over de aankomende muziektraining. Daarin worden ook de al eerder uitgebrachte Duolingo wiskundelessen getoond, waarvoor een aparte app beschikbaar is. Nu komen daar dus muzieklessen bij:

In het filmpje toont Duolingo verschillende animaties, waaruit we kunnen opmaken dat het gaat om snelle, korte oefeningen en interactieve lessen. Ook komt er een levelsysteem waarin jouw voortgang en vaardigheden bijgehouden en beloond worden. Dit is een functie die ook gebruikt wordt bij het leren van talen. Er is vanuit de broncode van de app nog meer informatie naar buiten gekomen. Hieruit is op te maken dat er ook muzieksessies en muzieknummers voor lessen gebruikt gaan worden. Op afbeeldingen is te zien dat je allerlei instrumenten leert bespelen, zoals drums en piano.

Niet al deze functies zijn al bevestigd door Duolingo maar wel is bekend dat er honderden lessen beschikbaar gaan komen, met meer dan 200 verschillende muziektunes. Ze zijn te volgen in het Engels en Spaans en in “honderden interactieve lessen”.

Duolingo en educatie

Eén van de redenen dat Duolingo deze geheel nieuwe categorie binnen de app introduceert, is vanwege de grote vraag naar muzieklessen in de VS. Meer dan 3,5 miljoen scholieren en studenten hebben niet de middelen om muzieklessen te volgen. Privélessen zijn te duur en Duolingo kan dan een alternatief zijn. De gratis versie van de app bevat wel reclames, maar je kunt dit afkopen door een premium-abonnement te nemen. Als je dit met een groep van 6 mensen doet, is het nog redelijk betaalbaar.

Eerder schreven wij al over Duolingo Math. Deze app leert je op een soortgelijke leuke manier wiskunde en rekenen. Duolingo Music is de volgende uitbreiding in het aanbod van deze appontwikkelaar. Het belooft een mooie aanwinst te worden voor mensen die graag een instrument willen leren bespelen.