Dankzij productregistraties in China weten we dat de batterijcapaciteit van de MacBook Pro's hetzelfde blijft. Maar waarom heeft Apple op dit moment ook al een iPad mini geregistreerd?

Het aanstaande Halloween-event van Apple is sterk gericht op de Mac. De MacBook Pro zal daarbij waarschijnlijk de tweede vernieuwing van dit jaar krijgen. In januari verscheen er al een MacBook Pro met M2 Pro/Max en het lijkt erop dat een paar maanden later de MacBook Pro met M3 Pro/Max al in de winkel ligt. Nu de tijd tussen deze releases zo kort op elkaar volgt, zijn we benieuwd wat er nog meer aan veranderingen in zitten. Een registratie bij de Chinese autoriteiten maakt duidelijk dat Apple informatie over de batterijcapaciteit van de volgende producten heeft ingediend: de 14-inch MacBook Pro, 16-inch MacBook Pro, Magic Keyboard voor Mac en iPad mini. Hè, een iPad mini?

Huiveringwekkende performance

Apple heeft de registraties voor bestaande Apple-producten opnieuw ingediend bij de Chinese regelgevende database, wat erop wijst dat er voor deze vernieuwde modellen verder niet al te veel veranderingen te verwachten zijn. De belangrijkste wijziging zal de overstap naar de M3-chip zijn in deze modellen. Als de M3-chip energiezuiniger is, zou dit kunnen leiden tot een langere batterijduur. Maar gezien de titel van het event (‘Scary Fast’) lijkt Apple vooral in te zetten op een huiveringwekkende performance.

Apple-event MacBook Pro John Ternus

Hoe zit het met die iPad mini?

Dat ook de iPad mini nu opduikt in de registraties is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Het nieuwe model wordt namelijk pas begin 2024 verwacht, samen met een reeks andere iPads. Een verklaring zou kunnen zijn, dat de vernieuwingen bij de iPad mini 7 zo minimaal zijn dat het product nu al klaar is. Bij de andere iPads zijn de vernieuwingen wat uitgebreider, waardoor ze pas later geregistreerd zullen worden. We verwachten bij de zevende generatie iPad mini geen nieuw design of andere grote aanpassingen. Apple kiest waarschijnlijk alleen voor een iets recentere chip en wat nieuwe kleurtjes. Eén ding weten we in ieder geval wel: als er een nieuwe iPad mini uit komt, zal de batterijcapaciteit hetzelfde blijven. De kans dat er tijdens het Scary Fast-event een iPad mini 7 wordt onthuld, is nog steeds niet zo heel groot.

In ons overzicht van verwachtingen van het oktober 2023-event geven we aan dat er op korte termijn nog geen nieuwe iPads aan zitten te komen.