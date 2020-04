De afgelopen maand is Zoom razendsnel in populariteit gestegen. Waar de app voorheen zo’n 10 miljoen dagelijkse gebruikers had, is dat in maart gestegen tot meer dan 200 miljoen. Het is dan ook niet vreemd dat de app onder een vergrootglas ligt, helemaal omdat gebruikers met de app niet alleen videobellen met vrienden of opa en oma, maar ook omdat het door heel veel zakelijke gebruikers gebruikt wordt. Er is dan ok veel te doen rondom de beveiliging van Zoom. Daar wil oprichter Eric S. Yuan nu wat aan doen. Hij biedt zijn excuses aan voor de vele privacyproblemen en laat weten dat ze dit onder handen gaan nemen.



Zoom biedt excuses aan, belooft verbeteringen in beveiliging

Allereerst legt de Zoom CEO uit dat de app in eerste instantie vooral bedoeld was voor bedrijven, van klein tot groot. Het product is niet ontworpen met het idee dat de app door een grote verscheidenheid aan mensen gebruikt gaat worden, ook voor privédoeleinden. Door dit nieuwe gebruik zijn de privacyproblemen aan het licht gekomen. Een voorbeeld hiervan is het blootstellen van e-mailadressen van gebruikers. Zoom maakt meteen een contactenlijst aan met gebruikers die ingelogd zijn met dezelfde domeinnaam in het e-mailadres. Dat is handig als je met je werkmail inlogt en wil videobellen met collega’s, maar een groot privacyprobleem als gewone gebruikers een account aanmaken met bijvoorbeeld het e-maildomein van hun provider. De Zoom-baas laat nu weten dat ze naar alle privacybezwaren kijken.

Alle engineers die aan Zoom werken, zetten zich nu in voor de privacy van de app. Er wordt dus voorlopig niet meer gewerkt aan nieuwe functies, maar louter aan het verbeteren van de app. Dit zal in ieder geval voor de komende negentig dagen het geval zijn. Ook gaan ze samenwerken met beveiligingsexperts die alle functies onder de loep nemen. Ze gaan ook een zogenaamd transparency rapport vrijgeven waarin onder andere dataverzoeken van overheden vermeld worden. Tot slot komt er een verbeterd bug bounty-programma om problemen op te sporen en gaat de CEO gebruikers wekelijks op de hoogte brengen van de beveiliging met webinars.

Ondertussen lijkt het kwaad al voor veel bedrijven geschied. Onder andere de NASA en SpaceX verbieden het gebruik van de app vanwege de privacyproblemen. Wij raden (in ieder geval voorlopig) het gebruik van Zoom af. Een overzicht van de privacyproblemen van Zoom lees je in ons eerdere artikel. Bekijk ook onze lijst met apps om te videobellen voor allerlei alternatieven.