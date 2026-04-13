Apple heeft momenteel moeite om aan de vraag naar de Mac mini en Mac Studio te voldoen. In meerdere landen zijn bepaalde configuraties tijdelijk niet beschikbaar of lopen de levertijden flink op. Dat kan veroorzaakt worden door meerdere factoren. Komen er nieuwe modellen aan of speelt er iets anders?

Lange levertijden bij de Mac

Apple heeft momenteel te maken met langere levertijden voor de Mac mini en Mac Studio. Daardoor heeft het bedrijf bepaalde configuraties – ook in Nederland – tijdelijk uit de verkoop gehaald. Zo wordt de Mac mini met 24GB RAM nog geleverd, maar op zijn vroegst pas rond 26 juni. Kies je echter een model met meer werkgeheugen, dan verschijnt de melding dat deze configuratie nu niet besteld kan worden.

Voor de Mac Studio geldt iets soortgelijks: varianten met 128GB of 256GB RAM zijn niet meer te bestellen en je kunt de bestelling niet afronden. Andere uitvoeringen zijn nog wel beschikbaar, vaak met forse wachttijden. Eerder schrapte Apple bovendien al de optie om de Mac Studio met 512GB RAM te configureren.

Mac mini (boven) en Mac Studio (onder)

Waardoor komen deze vertragingen?

Er zijn meerdere verklaringen voor de huidige vertragingen, maar een wereldwijd tekort aan geheugenchips ligt het meest voor de hand. Grote bedrijven kopen op dit moment enorme hoeveelheden RAM in voor het bouwen van AI-servers, waardoor de vraag is geëxplodeerd en de prijzen de afgelopen maanden sterk zijn gestegen.

Volgens berichtgeving begint de markt inmiddels iets te stabiliseren, maar liggen de geheugenprijzen nog altijd ruim boven het gebruikelijke niveau. Het is goed mogelijk dat dit een rol speelt bij de lange levertijden en het tijdelijk stopzetten van bepaalde Mac mini- en Mac Studio-modellen, al is het niet met zekerheid te zeggen dat dit de enige oorzaak is.

In onze prijsvergelijker zie je de winkels waar de Mac mini nog wel verkrijgbaar is.

Komt er een nieuwe Mac Studio en Mac mini aan?

Een andere logische verklaring voor de schaarse beschikbaarheid van veel Mac mini- en Mac Studio-modellen is dat Apple achter de schermen werkt aan een nieuwe generatie van deze Macs. Omdat juist de varianten met meer werkgeheugen moeilijk of helemaal niet meer te bestellen zijn, ligt het voor de hand dat Apple zijn productiecapaciteit aan het verschuiven is naar toekomstige modellen met M5-chips.

Volgens de huidige verwachtingen zou Apple dit jaar nog de Mac Studio met M5 Max- en M5 Ultra-chips aankondigen, met daarnaast de vernieuwde Mac mini met M5- en M5 Pro-chips. In aanloop naar zo’n vernieuwing bouwt Apple doorgaans de voorraad van bestaande modellen af, waardoor levertijden oplopen en bepaalde configuraties tijdelijk verdwijnen uit de online Store.