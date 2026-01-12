2026 belooft een groot jaar te worden voor Apple op het gebied van de Mac. Zo komen er flink wat nieuwe MacBooks, maar ook voor de desktop staan er wat updates te wachten.

Voor Apple is het niet alleen op iPhone-gebied een belangrijk jaar. Ook voor de Mac belooft het een bijzonder jaar te worden. Naast de standaardmodellen komt Apple dit jaar naar verluidt met een compleet nieuw model MacBook. Alles wat je kan verwachten zetten we voor je op een rijtje.

#1 MacBook Air M5

Verwachte aankondiging: voorjaar 2026

Net als vorig jaar lijkt ook dit voorjaar een nieuwe MacBook Air op de agenda te staan. Volgens de laatste berichten blijft het ontwerp ongewijzigd. Maar onder de motorkap zou Apple overstappen van de M4‑ naar de M5‑chip. Verder gaat het naar verwachting om een bescheiden update met hooguit enkele kleine verbeteringen. Hierdoor wordt dit model vooral een interne vernieuwing.

#2 MacBook Pro M5 Pro/Max

Verwachte aankondiging: voorjaar 2026

In het najaar van 2025 verscheen het 14‑inch instapmodel van de MacBook Pro met M5‑chip. De krachtigere varianten met M5 Pro- en M5 Max-chip bleven daarbij uit. Die worden dit voorjaar verwacht. Ook komt de 16‑inch MacBook Pro met M5‑chip beschikbaar, die tot nu toe ontbrak. Grote wijzigingen lijken uitgesloten. Want het ontwerp en de functies blijven in lijn met het model dat in oktober 2025 is aangekondigd. Waardoor ook deze update vooral een interne update wordt.

#3 MacBook met A18 Pro-chip

Verwachte aankondiging: voorjaar 2026

Er wordt dit jaar naast de MacBook Air en MacBook Pro nóg een nieuwe MacBook verwacht, een model dat doet denken aan vroegere tijden. Volgens geruchten werkt Apple aan een budgetvriendelijke MacBook die aanzienlijk goedkoper wordt dan de MacBook Air. Hiermee gaat Apple de concurrentie aan met goedkopere Windows‑pc’s en Chromebooks.

Deze goedkopere MacBook zou worden aangedreven door de A18 Pro‑chip, dezelfde chip als in de iPhone 16 Pro‑modellen. Daarmee is hij ruim voldoende voor dagelijkse taken zoals tekstverwerken, video’s kijken en internetten. Dit model krijgt geen spectaculair onderscheidend design. Want de focus ligt op toegankelijkheid en prijs, zodat meer gebruikers kunnen instappen zonder concessies aan basisprestaties.

#4 MacBook Pro met M6

Verwachte aankondiging: najaar 2026

Het laatste model in de MacBook‑reeks is de MacBook Pro met M6‑chip. Net als in 2025 staat voor het najaar van 2026 een nieuwe MacBook Pro gepland. Zowel het instapmodel met M6 als de varianten met M6 Pro en M6 Max verschijnen dan tegelijk.

Het standaardmodel lijkt een bescheiden verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Maar de M6 Pro‑ en M6 Max‑modellen krijgen een grote upgrade. Deze topmodellen zouden een volledig nieuw ontwerp krijgen met een OLED‑scherm. Tegelijkertijd zijn er geruchten over de toevoleging van een mogelijk touchscreen. Daarmee richt Apple zich op een merkbare sprong in beeldkwaliteit en pro‑functionaliteit. Zonder het vertrouwde MacBook Pro‑karakter los te laten.

#5 Mac mini met M5/M5 Pro

Verwachte aankondiging: medio 2026

Apple heeft ook op desktopgebied plannen. Naar verwachting krijgt de Mac mini voor het eerst sinds 2024 weer een update. Destijds werd het model voorzien van de M4‑chip, maar nu zou Apple overstappen op M5 en M5 Pro. Zo komt er meer rekenkracht beschikbaar voor zowel dagelijkse taken als zwaardere workflows. Verder blijven ook bij dit model grote vernieuwingen uit, waarbij deze vooral intern verbeterd wordt.

#6 Mac Studio met M5 Max/Ultra

Verwachte aankondiging: medio 2026

De Mac Studio zou dit jaar eveneens een upgrade kunnen krijgen. Na de versie uit het voorjaar van 2025 met M3 Ultra en M4 Max ligt voor 2026 een stap naar M5 Ultra en een betaalbaardere M5 Max voor de hand. Het lijkt er ook op dat ook de Mac Studio geen grootse make-over krijgt. Maar vooral onder de motorkap flinke verbeteringen met zich meekrijgt.

Andere Mac-modellen

Apple heeft naast de zes duidelijk verwachte Mac‑updates nog meer modellen in de pijplijn. Voor de iMac lijkt er dit jaar géén nieuwe versie te komen. Al wijzen signalen wel op een mogelijke iMac Pro met M5 Max‑chip als all-in-one-oplossing met wat meer rekenkracht.

Daarnaast blijft de Mac Pro uit 2023 met M2 Ultra naar verluidt zonder opvolger. Volgens geruchten heeft Apple de ontwikkeling van een nieuw model gestaakt. Hierbij fungeert de Mac Studio als spirituele opvolger: compacter, modulairder in configuratie en met high‑end chipopties die het gat effectief dichten.