Mac-apps moeten goedgekeurd zijn voor macOS Catalina

Een reden dat Apple jaren geleden de Mac App Store opende is dat gebruikers een veilige plek hebben om apps voor hun Mac te downloaden. Ook krijgt Apple een deel van de omzet, en dat is één reden van de redenen waarom veel ontwikkelaars hun Mac-app liever niet in de Mac App Store zetten. Gevolg is dat veel apps nu alleen via websites te downloaden zijn. Om toch de veiligheid te garanderen verplicht Apple ook die ontwikkelaars nu om hun apps te laten goedkeuren. Het gaat om een goedkeuringsstempeltherapie dat minder streng is.



Is een app goedgekeurd, dan krijgt de gebruiker hier melding van als hij of zij de app voor het eerst opent. Een voordeel hiervan is dat ontwikkelaars via een eigen kanaal hun apps kunnen uitgeven. Aan de andere kant is het voor gebruikers goed om te weten of hun app veilig is. Deze goedkeuring is niet hetzelfde als een echte beoordeling voor de Mac App Store.

Om te beginnen komt er bij notarization, zoals de nieuwe goedkeuring heet, geen mens aan te pas. Een ontwikkelaar moet de app door een softwaretool halen om te checken op malware en andere verdachte code. Is alles in orde, dan krijgt die app een positief label dat alle Macs ter wereld kunnen herkennen. Gaat een ontwikkelaar voor een plekje in de Mac App Store, dan wordt de app handmatig goedgekeurd door een medewerker van Apple. De app wordt gecontroleerd op juiste beschrijvingen, ontwerpvoorschriften en meer.

Deadline voor notarization 3 februari 2020

Afgelopen juni kondigde Apple de verplichte notarization aan. Hoewel deze wel al langer bestond was het nog niet verplicht. In september versoepelde Apple de regels om de overgang naar macOS Catalina beter te laten verlopen, maar daaraan komt bijna een einde. Vanaf 3 februari 2020 moeten ontwikkelaars voldoen aan de originele regels. Op die manier kunnen apps zonder omweg geopend worden door gebruikers.

Het is niet zo dat apps nooit meer geopend kunnen worden als ze niet voldoen aan de notarization-regels. Met een omweg is een app alsnog te openen, maar je moet maar net weten hoe het werkt.

Apps die definitief niet meer te gebruiken zijn sinds macOS Catalina zijn 32-bit apps. Dit jaar heeft Apple voorgoed vaarwel gezegd tegen 32-bit Mac-apps. Er zijn omwegen om deze te openen via software van derden, maar macOS doet het niet meer zelf. Op deze manier wil Apple langzaam maar zeker de vaart erin houden met de ontwikkeling van Mac-software.