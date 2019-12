Transparantierapport Apple vrijgegeven

Van een groot aantal landen waar Apple actief is kan iedereen elk halfjaar zien hoeveel gegevens de overheden hebben opgevraagd. Dit wordt verder uitgesplitst in soorten data, met als belangrijkste toestelgegevens zoals serienummer en IMEI-nummer, maar ook accountgegevens zoals het adres. Ook voor Nederland zijn de aantallen openbaar.



De gegevens gaan voor Nederland terug tot 2013. Opvallend is dat er door de jaren heen vanuit Nederland minder verzoeken zijn ingediend voor toestelgegevens. Waren dit er 98 in 2013, zo zijn het er 60 in 2018. Wat wel ongeveer gelijk is gebleven is het percentage aan verzoeken waar Apple gehoor aan heeft gegeven, namelijk iets meer dan 60%. De gegevens voor 2019 zijn nog niet volledig, maar in de eerste helft van dit jaar ontving Apple 27 verzoeken om toestelgegevens.

We zien wel een toename in het aantal verzoeken om accountgegevens. In 2013 werden gegevens van 11 accounts opgevraagd, waarbij slechts één verzoek werd goedgekeurd. Dit aantal liep flink op tot wel 88 accounts in de eerste helft van 2019. De helft is goedgekeurd. Sommige verzoeken vragen volgens Apple ook om data zoals foto’s, backups en contacten. In Nederland wordt dat laatste bijna nooit vrijgegeven; slechts 4 keer sinds 2013.

Verder heeft Apple (mede) door Nederland 8 apps uit de App Store verwijderd. Welke dit zijn is niet bekend.

Niet alleen voor opsporing van criminelen

De gegevens die door overheden worden opgevraagd zijn volgens Apple niet altijd voor het vinden van criminelen. Bij vermiste personen worden de data soms ook opgevraagd om bijvoorbeeld te verifiëren of een gevonden toestel van deze persoon is.

Ook kan Apple informatie verschaffen over wanneer voor het laatst gebruik is gemaakt van Apple’s diensten. Denk aan iMessage en FaceTime, maar ook iCloud. Aangezien er door een iPhone regelmatig contact wordt gelegd met iCloud is het aannemelijk dat deze informatie vrij nauwkeurig kan aangeven wanneer het apparaat voor het laatst is gebruikt.

Wil je het volledige rapport lezen? Dat kan op Apple’s website. Onderaan de pagina kun je de CSV-bestanden downloaden om de data zelf te analyseren in Numbers of Excel. Apple geeft ook andere rapporten vrij, zoals het rapport over toeleveranciers waarin ze de situatie in fabrieken documenteren.