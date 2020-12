iCulture Vandaag: dit was woensdag 23 december 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 23 december 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Nog twee nachtjes slapen en dan is het kerst. Gelukkig houdt Elon Musk de stemming erin met een serie opmerkelijke tweets over een ooit gewenste overname van Tesla door Apple. Apple zag het niet zitten maar heeft nu waarschijnlijk spijt, omdat Tesla inmiddels tien keer zoveel waard is. Ook lopen gebruikers van een ultrawide-monitor tegen problemen aan als ze een M1 Mac hebben. Dat en meer lees je vandaag op iCulture!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

De leukste iPad-bordspellen om met de hele familie te spelen!