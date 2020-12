De chatapp Telegram heeft in een update nieuwe functies toegevoegd. Zo kan Siri nu je inkomende Telegram-berichten aankondigen. Ook nieuw zijn de spraakchats, waarmee je in groepen continu kunt praten en gesprekken voeren, ook terwijl je tekstberichten stuurt.

WhatsApp is nog altijd de populairste chatapp in Nederland, maar Telegram heeft ook een trouwe schare fans. De chatapp krijgt regelmatig nieuwe functies en dat is ook met de nieuwste update weer het geval. Voor iOS-gebruikers is de ondersteuning voor Siri-aankondiging een belangrijke en handige toevoeging en met de nieuwe spraakchats van Telegram zijn er nieuwe mogelijkheden om in contact te blijven.



Siri kondigt Telegram-berichten aan

Apple voegde in iOS 13 de mogelijkheid toe om Siri berichten te laten voorlezen zodra je je AirPods in hebt. Je hoort een deuntje zodra er een nieuw bericht binnen komt, waarna Siri de inhoud van het bericht aan je voorleest. Tot op heden werkte dit alleen bij iMessage, maar nu biedt ook Telegram ondersteuning voor deze functie. Na het installeren van de update schakel je dit in via Instellingen > Siri > Kondig berichten aan. Hou er rekening mee dat je tweede generatie AirPods of nieuwer nodig hebt. Het werkt ook met de nieuwste Beats-hoofdtelefoons en -oortjes.

Siri kondigt bij het bericht aan wie de afzender is en leest dan het bericht voor. Je kan dan ook direct antwoorden door je je bericht in te spreken. Siri laat niet weten dat het bericht afkomstig is van Telegram.

Telegram spraakchats

Telegram introduceert met deze update ook de spraakchats. De Telegram spraakchats zijn een soort aanvulling op de gewone telefoongesprekken. Spraakchats vind je alleen in groepen en het is vergelijkbaar met de spraakchats in andere apps als Discord. Zodra je een spraakchat in een groep activeert, kan iedereen in de chat mee doen en meepraten. Er ontstaat dan een live spraakgesprek, waar je ook zo weer uit kan stappen. Terwijl zo’n spraakchat plaatsvindt, kun je ook nog gewoon tekstberichten versturen in de desbetreffende chat.

De spraakchats blijven ook actief terwijl je de chat verlaat, zolang je maar wel binnen de Telegram-app blijft. Om de spraakchats te activeren, moet je beheerder zijn van een groep. Tik dan in de groep op het profiel, tik vervolgens op de drie puntjes en kies voor Spraakchat starten.

Telegram krijgt betaalde functies

De baas van Telegram, Pavel Durov, heeft laten weten dat de chatapp ook betaalde functies krijgt. De chatapp zoekt naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Zo komt er een advertentieplatform, waarmee eigenaren van Telegram-kanalen advertenties kunnen sturen. Telegram-kanalen zijn gesprekken waarin alleen de eigenaar berichten kan sturen. Dit wordt vaak gebruikt voor aankondigingen van nieuwe functies in apps en diensten. Nu gebruiken beheerders vaak andere middelen om advertenties te sturen, maar met het eigen advertentieplatform hoopt Telegram dit gebruiksvriendelijker te maken en er ook wat geld aan te verdienen.

Telegram benadrukt dat één-op-één chats en groepsgesprekken geen advertenties krijgen.

Een andere optie die hij geeft zijn premium stickers. Iedereen kan nu stickers in Telegram gebruiken, maar door de zogenaamde power-users tegen betaling extra stickers met meer mogelijkheden te geven, hoopt Telegram ook nog wat extra geld te verdienen. De makers van deze stickers krijgen hier ook geld voor. Wanneer deze functies uitgerold worden en welke betaalde functies er nog meer komen, is niet duidelijk. Telegram heeft momenteel bijna 500 miljoen gebruikers wereldwijd.