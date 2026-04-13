Het aanbod blijft maar groeien: ook Lexus krijgt Apple’s digitale autosleutel

Apple digitale autosleutel in Wallet bestaat nu sinds 2020, maar de laatste maanden is het aanbod van automerken flink toegenomen. En het zijn dan niet alleen de meer exotische en exclusieve merken die de functie ondersteunen. Zo komt binnenkort Skoda met ondersteuning van de Wallet-sleutel en introduceerde onlangs Toyota de functie. Binnenkort lijkt er nog een merk aan dit rijtje te worden toegevoegd, namelijk Lexus.

Lexus krijgt ook digitale autosleutel in Wallet

In Apple’s backend-code zijn verwijzingen gevonden naar Lexus, zo ontdekte MacRumors. Dat is doorgaans een teken dat het zeer binnenkort geactiveerd wordt. Dat Lexus toegevoegd wordt, is op zich geen grote verrassing. Het merk is onderdeel van Toyota, dat eerder dit jaar al live ging met de functie. Lexus heeft al een eigen systeem via een digitale sleutel in de eigen app, maar daarvoor heb je altijd een internetverbinding nodig. Bovendien werkt dat niet zo naadloos als via de Wallet-sleutel, omdat je dan eerst altijd de Lexus-app moet openen.

Met de Wallet-sleutel hou je gewoon je iPhone of Apple Watch bij het slot om de deur te ontgrendelen. Je gebruikt dit ook om de auto te starten. Dit werkt via NFC, op eenzelfde manier als bij een Apple Pay-betaling. Apple’s autosleutels ondersteunt ook Ultra Wideband, zodat de auto automatisch open gaat en je je iPhone in je broekzak kan houden. Of Lexus deze uitgebreidere versie gaat ondersteunen, is nog niet duidelijk.

Toyota heeft al laten weten dat de Lexus ES uit 2026 het eerste geschikte model is. Dit model is vanaf juni ook in Nederland te koop. De Lexus ES uit 2026 is een volledig elektrische auto en bij Auto Review lees je meer over dit model.

Groeiend aanbod aan Carkey-modellen

Toen Apple de functie in 2020 introduceerde, was dit nog alleen bij BMW. In de jaren daarna werd het aanbod maar mondjesmaat uitgebreid, maar sinds 2025 zijn er veel nieuwe modellen en merken bij gekomen. We hebben dit in het verleden vaker gezien: het aanbod van auto’s dat CarPlay ondersteunde was in het begin beperkt, maar dat is inmiddels al jaren standaard beschikbaar op nagenoeg alle auto’s. De auto-industrie is doorgaans wat langzaam met het omarmen van dergelijke standaarden en functies, maar uiteindelijk zullen de meeste merken wel overstag gaan. Toch ontbreken er nog enkele grote merken, waaronder Volkswagen, Opel, Renault, Citroën en andere in Nederland veel voorkomende merken.

Deze automerken bieden ondersteuning voor Apple’s digitale autosleutel in Wallet: