In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden.
Maximum Pleasure Guaranteed
De serie draait om Paula, een pas gescheiden moeder die worstelt met een identiteitscrisis en verwikkeld raakt in een heftige strijd om de voogdij over haar kind. Wanneer ze via een webcamplatform contact krijgt met een jonge man, denkt ze getuige te zijn geweest van een misdrijf. Wat begint als nieuwsgierigheid, mondt al snel uit in een gevaarlijk web van chantage, moord en jeugdvoetbal, terwijl Paula op eigen houtje undercover gaat om de waarheid te achterhalen.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden.
Perfect Crown
In het 21e-eeuwse Korea, onder een constitutionele monarchie, probeert een erfgenares van een chaebol-imperium, die alles heeft behalve status, haar toekomst in eigen handen te nemen nadat ze een eenzame prins ontmoet die niets anders bezit dan zijn titel. Samen, verbonden door een gearrangeerd huwelijk, beginnen ze aan een romance die de klassengrenzen overstijgt en waarmee ze het lot herschrijven.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Ladies First
Een arrogante maar charismatische vrouwenversierder ziet zijn leven vol geld, macht en vluchtige affaires op zijn kop gezet wanneer hij wakker wordt in een parallelle wereld die gedomineerd wordt door vrouwen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen.
Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
In Ghost War raakt Jack Ryan – gespeeld door John Krasinski – verwikkeld in een complexe en gevaarlijke strijd die zich grotendeels in de schaduw afspeelt. Geen traditionele oorlog met duidelijke frontlinies, maar een onzichtbare strijd waarin cyberaanvallen, geheime operaties en geopolitieke spanningen centraal staan.
Wanneer een reeks mysterieuze aanvallen wereldwijde instabiliteit veroorzaakt, moet Ryan snel schakelen tussen diplomatie en actie. Hij wordt gedwongen om samen te werken met internationale bondgenoten, terwijl hij tegelijkertijd vijanden probeert te ontmaskeren die opereren buiten het zicht van de wereld.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt.
Emilia Pérez
Overgekwalificeerd en ondergewaardeerd werkt Rita bij een groot advocatenkantoor dat voornamelijk zware criminelen tot hun clientèle mag rekenen. Ze ontvangt een mysterieus telefoontje van drugsbaron Manitas Del Monte. Hij doet Rita een aanbod dat ze niet kan weigeren. Ze zal nooit meer hoeven te werken als ze hem helpt zijn imperium achter zich te laten. Manitas heeft namelijk een plan dat hij al jaren in het geheim aan het verfijnen is: eindelijk de vrouw worden die hij altijd al heeft willen zijn, Emilia Pérez.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma's biedt. Het combineert content van bekende filmstudio's zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken.
Dutton Ranch
Rip Wheeler en Beth Dutton zetten alles op het spel voor een nieuw leven in Zuid-Texas, maar de belofte van een toekomst ver weg van de spoken van Yellowstone botst al snel op een brute nieuwe realiteit en een rivaliserende ranch die nergens voor terugdeinst om haar imperium te beschermen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Kees Flodder
Kees Flodder is een Nederlandse comedyserie op Videoland waarin het iconische personage uit de bekende Flodder-familie centraal staat. In deze serie volgt de kijker Kees Flodder, die met zijn brutale humor, chaotische levensstijl en opvallende acties opnieuw voor hilarische situaties zorgt.
Met een mix van nostalgie en nieuwe avonturen laat de serie zien hoe Kees zich staande probeert te houden in een veranderde wereld, terwijl problemen zich in rap tempo opstapelen. Fans van de originele Flodder-films en series kunnen rekenen op herkenbare humor, absurde momenten en de typische Flodder-sfeer.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken.
Beginnings
Ane en Thomas staan op het punt uit elkaar te gaan wanneer Ane een beroerte krijgt. Ze stellen hun voorgenomen scheiding uit en vertellen ook nog niets aan hun twee dochters. De onverwachte wending stelt hun relatie opnieuw op de proef.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl