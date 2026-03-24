Skoda Elroq en Enyaq

Deze twee Skoda-modellen krijgen de digitale autosleutel via Apple Wallet

Skoda gaat voor het eerst Apple's digitale autosleutels via Wallet ondersteunen. De nieuwste Elroq en Enyaq zijn de eerste twee Skoda's waarbij je je iPhone of Apple Watch als digitale sleutel kan gebruiken via de ingebouwde oplossing.
Benjamin Kuijten -

Het aanbod van auto’s dat de digitale autosleutels in Apple Wallet ondersteunt, blijft maar groeien. De afgelopen jaren zijn er al best wat merken bij gekomen, maar dat waren voornamelijk wat duurdere merken als BMW, Mercedes-Benz en Audi. Inmiddels maken ook de middenklasse merken de overstap naar deze handige Apple Wallet-functie. Na Volvo en Toyota gaat nu ook Skoda de digital key-functie ondersteunen.

In een persbericht heeft Skoda de nieuwste uitvoeringen van de Elroq en Enyaq aangekondigd, twee volledig elektrische auto’s. Deze twee modellen zijn in Europa heel erg populair en midden 2026 komt Skoda met geüpdatet versies. Voor Apple-gebruikers zijn er twee interessante vernieuwingen. De meest interessante is dus de ondersteuning voor de Digital Key-functie. Hiermee kan je de auto ontgrendelen en starten met een digitale autosleutel in Apple’s Wallet-app. Je kunt deze sleutel ook gebruiken om de achterbak te openen.

De Digital Key werkt via NFC, dus je hoeft alleen je iPhone of Apple Watch in de buurt te houden om de auto te ontgrendelen en te starten. Skoda zegt niet of er ook ondersteuning is voor passieve toegang, waardoor je je iPhone in je zak kan houden en de auto automatisch open gaat zodra je aan komt lopen en dichtbij genoeg bent. Deze versie van de digitale autosleutel werkt via Ultra Wideband, dat op centimeter nauwkeurig kan zien of je in de buurt bent. Deze variant wordt ook wel Digital Key Plus genoemd, maar Skoda zelf spreekt alleen over de gewone versie van Digital Key.

Wel weten we dat het instellen gebeurt via de MyŠkoda-app en dat je daarna een sleutel ook kan delen met bijvoorbeeld familieleden die de auto ook willen gebruiken. Het delen van de sleutel gaat dan via de Wallet-app zelf, waarna degene met wie je deelt de sleutel kan toevoegen aan zijn of haar eigen Wallet-app. Je kan dan als eigenaar ook bepalen wat diegene mag doen, bijvoorbeeld alleen ontgrendelen of ook starten.

Een andere handige toevoeging is de ingebouwde Qi2-oplader. Daardoor kun je je iPhone met 15W snelheid draadloos opladen en ligt hij meteen goed dankzij de magnetische uitlijning. Je hebt dan als het ware MagSafe in je auto. Verder draait het vernieuwde systeem deze keer op Android Automotive, in plaats van het eigen softwaresysteem. CarPlay is ook weer inbegrepen.

De nieuwe Elroq en Enyaq krijgen nog meer vernieuwingen, waar je bij Skoda zelf meer over kan lezen. De nieuwe modellen zijn vanaf medio 2026 beschikbaar.

Laatst bijgewerkt
24 maart 2026 om 9:38
