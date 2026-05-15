Apple's oplossing voor digitale autosleutels breidt verder uit. Met de nieuwste elektrische modellen van Porsche kun je nu je iPhone en Apple Watch gebruiken om je auto te ontgrendelen en weg te rijden.

Hoewel de functie al in 2020 werd geïntroduceerd met BMW als introductiepartner, zijn er nog niet héél veel merken met ondersteuning voor Apple’s Car Key-functie. Langzamerhand komen er meer fabrikanten bij, met Skoda, Lexus en Toyota die dit jaar ondersteuning hebben aangekondigd.

Nieuwe modellen van Porsche werken met Apple Car Key

Zoals vaker het geval is, is de ondersteuning voor Apple’s Car Key-functie alleen beschikbaar op nieuwe modellen. Op de website van Porsche is te lezen dat de volgende modellen met de functie werken:

Macan Electric vanaf modeljaar 2026

Cayenne Electric vanaf modeljaar 2026

Heb je zo’n model, dan kun je via de My Porsche-app de autosleutel toevoegen. Voor de Macan is het goed om te weten dat het optiepakket Entry & Drive inclusief Porsche Digital Key vereist is. Op de Cayenne is het standaard. Porsche is de laatste van de Duitse luxemerken met ondersteuning. BMW, Audi en Mercedes gingen de fabrikant al voor.

Door je autosleutel in Apple Wallet te zetten, kun je je auto met de iPhone en Apple Watch ontgrendelen. Je hoeft dus niet meer je fysieke autosleutel mee te nemen. Ook kun je op deze manier eenvoudig je sleutel (tijdelijk) delen met iemand anders. De Car Key-functie maakt gebruik van twee soorten technieken: NFC en Ultra Wideband. Vooral als je Ultra Wideband gebruikt, is de functie erg handig. Je telefoon blijft gewoon in je zak of tas en de auto ontgrendelt en vergrendelt vanzelf. Uit ervaring (niet met een Porsche) kunnen we zeggen: het went meteen.

