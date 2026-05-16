Apple TV
Lady Gaga MAYHEM Requiem
Apple Music Live: Lady Gaga MAYHEM Requiem is een bijzondere concertspecial uit 2026, gemaakt in samenwerking met Apple Music. In het iconische Wiltern Theatre in Los Angeles brengt Lady Gaga haar album MAYHEM volledig tot leven, maar dan in een duistere, opnieuw uitgevonden versie vol industriële beats, techno, grunge en experimentele pop.
Disney+
The Punisher: One Last Kill
In The Punisher: One Last Kill kruipt Jon Bernthal opnieuw in de huid van Frank Castle, de meedogenloze burgerwacht die bekendstaat als The Punisher. In het nieuwe verhaal wordt Frank geconfronteerd met een nieuw doel in zijn leven. Terwijl hij probeert los te komen van zijn drang naar wraak, dwingt een onverwachte kracht hem toch weer de strijd aan te gaan. The Punisher: One Last Kill is een Marvel Television Special Presentation en staat onder regie van Reinaldo Marcus Green. Het script is geschreven door Green in samenwerking met Bernthal.
Netflix
Berlín y la dama del armiño
Sevilla, een mooie plek voor een mooie beroving. Berlin heeft zijn zinnen gezet op een kunstwerk van onschatbare waarde en plant samen met zijn bende een explosieve overval.
Amazon Prime Video
It’s not like that (seizoen 1)
De pas gescheiden Lori en de onlangs weduwe geworden dominee Malcolm, beiden bevriend met tieners, proberen hun weg te vinden in het single leven en vragen zich af of hun jarenlange vriendschap een romantische toekomst inluidt.
HBO Max
On the Roam (seizoen 2)
On The Roam is een avontuurlijke en persoonlijke docuserie van en met Jason Momoa, waarin hij door de Verenigde Staten reist om bijzondere mensen, ambachten en subculturen te ontdekken.
De serie laat een andere kant van Momoa zien: niet als acteur, maar als nieuwsgierige reiziger die zich onderdompelt in creativiteit en vakmanschap. In elke aflevering bezoekt hij uiteenlopende plekken en ontmoet hij inspirerende makers, van custom motorbouwers en kunstenaars tot muzikanten en outdoor-experts. Momoa werkt actief mee, leert nieuwe vaardigheden en duikt diep in de passie van de mensen die hij ontmoet.
Hierdoor voelt de serie persoonlijk en authentiek aan, met veel aandacht voor verhalen achter het werk. Wat On The Roam onderscheidt, is de combinatie van rauwe roadtrip-energie, visueel sterke beelden en oprechte gesprekken. De serie draait niet alleen om reizen, maar vooral om het volgen van je passie, het creëren met je handen en het waarderen van ambacht in een moderne wereld.
On The Roam is daarmee een inspirerende en rustgevende serie voor liefhebbers van reizen, creativiteit en echte verhalen.
SkyShowtime
Black Phone 2
Terwijl Finn, die nu 17 is, worstelt met zijn leven na de ontvoering, wordt de koppige 15 jaar oude Gwen in haar dromen gebeld door de zwarte telefoon. Ze heeft ook verontrustende visioenen over drie jongens die worden gestalkt op het winterkamp Alpine Lake. Gwen is vastbesloten om het mysterie op te lossen en een einde te maken aan de kwelling voor haar en haar broer. Ze overtuigt Finn om naar het kamp te gaan tijdens een winterse storm. Daar ontdekt ze een verbijsterende link tussen het verleden van de Grijper en haar eigen familie. Samen confronteren zij en Finn de moordenaar die sinds zijn dood alleen maar sterker is geworden en die een grotere rol speelt in hun leven dan ze zich hadden kunnen voorstellen.
Videoland
Breathe
Nadat de aarde door zuurstofgebrek onbewoonbaar is geworden, leven Maya en haar dochter, Zora, ondergronds en kunnen ze alleen met een speciaal zuurstofpak naar buiten. Als onbekenden beweren te weten wat er met Maya’s verdwenen echtgenoot is gebeurd, brengt hun komst hen in ernstig gevaar.
Pathé Thuis
Marthy Supreme
Een fictief verhaal dat zich afspeelt in de wereld van de pingpongcultuur van de jaren 1950, losjes geïnspireerd op het leven van professionele pingpongspeler Marty Reisman.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl