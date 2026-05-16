On the Roam (seizoen 2)

On The Roam is een avontuurlijke en persoonlijke docuserie van en met Jason Momoa, waarin hij door de Verenigde Staten reist om bijzondere mensen, ambachten en subculturen te ontdekken.

De serie laat een andere kant van Momoa zien: niet als acteur, maar als nieuwsgierige reiziger die zich onderdompelt in creativiteit en vakmanschap. In elke aflevering bezoekt hij uiteenlopende plekken en ontmoet hij inspirerende makers, van custom motorbouwers en kunstenaars tot muzikanten en outdoor-experts. Momoa werkt actief mee, leert nieuwe vaardigheden en duikt diep in de passie van de mensen die hij ontmoet.

Hierdoor voelt de serie persoonlijk en authentiek aan, met veel aandacht voor verhalen achter het werk. Wat On The Roam onderscheidt, is de combinatie van rauwe roadtrip-energie, visueel sterke beelden en oprechte gesprekken. De serie draait niet alleen om reizen, maar vooral om het volgen van je passie, het creëren met je handen en het waarderen van ambacht in een moderne wereld.

On The Roam is daarmee een inspirerende en rustgevende serie voor liefhebbers van reizen, creativiteit en echte verhalen.