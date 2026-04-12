Ontwikkelaar Bryan Keller kreeg het voor elkaar om Mac OS X 10.0 Cheetah — de allereerste versie van Apple’s moderne besturingssysteem — werkend te krijgen op de spelcomputer uit 2006. En dat is minder vanzelfsprekend dan het misschien klinkt.

Het klinkt als een grap, maar het is serieus gelukt: een ontwikkelaar heeft Mac OS X draaiend gekregen op een Nintendo Wii. Wat begint als een nostalgisch experiment, blijkt vooral een indrukwekkende demonstratie van wat er technisch nog mogelijk is met oude hardware.

Waarom juist een Wii?

De sleutel zit in de hardware. De Wii draait op een PowerPC 750CL-processor, een doorontwikkeling van de chips die Apple begin jaren 2000 gebruikte in Macs zoals de iBook G3 en iMac G3. Die overeenkomst maakte het idee haalbaar, maar zeker niet eenvoudig.

Van “zou moeten kunnen” naar werkend systeem

Om Mac OS X op de Wii te laten draaien, moest Keller praktisch vanaf nul beginnen. Hij schreef een eigen bootloader (opstartsoftware) om het systeem überhaupt te kunnen laden op de Wii.

Daarna volgde een nog grotere uitdaging: de kernel – de kern van het besturingssysteem – aanpassen, zodat deze overweg kon met de afwijkende Wii-hardware. Dat betekende patches schrijven en een aangepaste versie compileren. En dan was hij er nog niet: het systeem kon nog niet praten met de opslag.

Mac OS X Cheetah draaiend op de Wii (via Bryan Keller)

Eigen drivers schrijven

Omdat OS X Cheetah natuurlijk geen idee heeft wat een Wii‑SD‑slot is, schreef Keller zelf drivers om een SD‑kaart als opstartschijf te laten werken. Ook voor de weergave van de interface was maatwerk nodig. De Wii‑grafische hardware en de grafische code van OS X laten kleuren niet op dezelfde manier zien. Daarom moest hij een driver bouwen en de kleurafhandeling fixen.

Zelfs randapparatuur vergde speurwerk. Voor USB‑apparaten dook Keller in oude OS X‑broncode: via IRC wist hij nog USBFamily‑code van Cheetah op te sporen, zodat hij toetsenbord en muis aan de praat kreeg. Uiteindelijk resulteerde dat in een werkende OS X‑installer op de Wii, met volledig functionele invoer. De Wii verandert daarmee in een bruikbare Mac‑omgeving op basis van Mac OS X 10.0.

Installatieproces van Mac OS X Cheetah op de Wii (via Bryan Keller)

Meer dan nostalgie

Het project is niet alleen een leuk stukje nostalgie voor wie warme herinneringen heeft aan de vroege Mac OS X‑tijd. Het illustreert ook hoe ver je kunt gaan met reverse‑engineering, oude broncode en een flinke portie hobbytijd. Keller nam de Wii zelfs mee op vakantie naar Hawaï om door te kunnen werken aan alle technische puzzelstukjes.

Voor de gemiddelde gebruiker is dit vooral een verrassende “kan het?”‑demonstratie, maar voor ontwikkelaars en Apple‑liefhebbers is het een fascinerende blik op de onderliggende technologie van zowel de Wii als de eerste generatie Mac OS X. Het laat tegelijk zien hoe sterk de oude skeuomorfe interface en het klassieke OS X‑gevoel nog steeds tot de verbeelding spreken. Ook zijn de hardwaregrenzen niet altijd zo hard als we denken.