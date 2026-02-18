Toyota werkt nu met Apple’s digitale autosleutel in dit model

Uitgelicht
Het aantal automerken dat ondersteuning biedt voor Apple's digitale autosleutels in de Wallet-app, groeit gestaag. Deze keer doet ook Toyota mee, in ieder geval bij een nieuw model.
Benjamin Kuijten -

In 2020 kondigde Apple de eerste versie van de digitale autosleutels aan, onder de niet-officiële naam Car Key. Met zo’n autosleutel in de Wallet-app kun je je auto ontgrendelen en starten, gewoon door je iPhone of Apple Watch erbij te houden. Dit werkt op sommige modellen zelfs zonder de iPhone of Apple Watch daadwerkelijk te gebruiken, omdat de Ultra Wideband-chip de nabijheid ziet. Maar de ondersteuning van automerken gaat traag. Lange tijd was BMW het enige merk, maar gelukkig komen er de laatste maanden meer merken bij. Nu is ook Toyota actief met hun eerste model met Apple’s digitale autosleutel.

Toyota activeert Apple’s digitale autosleutel

Op Reddit deelt een eigenaar van een nieuwe Toyota RAV4 zijn digitale autosleutel in de Wallet-app. Er is voor zover bekend nog geen officiële aankondiging vanuit Toyota, maar een paar maanden geleden dook het merk al op in Apple’s back-end server. Nu is het dus ook voor het eerst in de praktijk opgedoken. De functie werkt ook passief: de auto wordt automatisch ontgrendeld terwijl de iPhone in je zak blijft.

Apple CarKey instellen.

Vooralsnog lijkt het erop dat het alleen werkt bij het nieuwe 2026-model van de Toyota RAV4, een nieuwe plug-in hybride SUV die in juni naar Nederland komt. Toyota had al een eigen implementatie van een digitale autosleutel, maar dat verloopt via de eigen Toyota-app. Je moet dan ook je iPhone uit je zak halen, de Toyota-app openen en wachten op een Bluetooth-verbinding met de auto. Dankzij Apple’s Wallet-integratie hoeft dat dus niet meer, waardoor de functie veel eenvoudiger in gebruik is.

In 2025 activeerde Volvo de CarKey-functie op diverse modellen. Andere merken die het ondersteunen zijn BMW, Hyundai, Kia, Audi en Mercedes-Benz. Lees ook onze uitleg over Apple’s digitale autosleutels voor meer informatie. Wil je meer weten over de Toyota RAV4, lees dan meer over deze auto op AutoReview.

CarKey Genesis GV70

Apple CarKey: alles over digitale autosleutels op je iPhone

Met Apple CarKey kun je je auto met de iPhone ontgrendelen en starten. Ook kun je digitale sleutels uitdelen aan anderen. Je leest alles over Apple CarKey op deze pagina!

