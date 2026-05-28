Zendure PowerHub uitgelegd: het brein achter de nieuwe SF2400 Series [ADV]

Zendure heeft de PowerHub geïntroduceerd, een plug-in HEMS-hub die je complete energiesysteem in huis met elkaar verbindt. Het apparaat zorgt ervoor dat zonne-energie, batterijopslag, noodstroom en het energieverbruik in huis goed op elkaar worden afgestemd.

Zendure PowerHub bundelt je complete energiebeheer

Met de PowerHub van Zendure heb je een centrale energiehub in huis die zonne-energie, batterijopslag, netstroom, back-upstroom en slimme verbruikers zoals laadpalen en smart-home-apparaten in één systeem samenbrengt.

Het interessante aan de PowerHub is onder meer de schaalbaarheid. Zo kun je al starten met 8 kWh opslag en uitbreiden tot maar liefst 50 kWh per unit, of zelfs 150 kWh in een opstelling met meerdere units. Er kunnen tot drie SolarFlow Mix-units op één Powerhub worden aangesloten, met een continu vermogen tot 12 kW. Hieronder vertellen we je er meer over.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Zendure. Lees onze disclaimer.

Dit wil je weten over de functies

De PowerHub is verkrijgbaar in een eenfase- en driefasevariant. Vooral de 3P-versie is geschikt voor zwaardere toepassingen, zoals het driefasig laden van elektrische auto’s tot 22 kW. Bij een stroomuitval blijft off-grid laden mogelijk tot 11 kW. Daarnaast ondersteunt het systeem tot 24 kW aan zonnepanelen via de ingebouwde ingangen en kan het ook samenwerken met zonnepaneelinstallaties van andere merken dan Zendure.

Ook op het gebied van noodstroom scoort de PowerHub goed. De omschakeltijd is ongeveer 10 milliseconden, waardoor apparaten vrijwel zonder merkbare onderbreking blijven werken. Met de Black Start-functie kan het systeem zichzelf na een stroomuitval opnieuw opstarten met alleen zonne-energie. Dat maakt de PowerHub extra interessant voor huishoudens die zekerheid willen bij een storing.

Over de software van de Zendure PowerHub

Het systeem werkt met ZEN+OS, het eigen energieplatform van Zendure, in combinatie met ZENKI AI. Daardoor slaat de PowerHub niet alleen energie op, maar verdeelt en stuurt hij die ook automatisch op basis van onder meer je verbruik, het weer en de actuele energietarieven.

ZENKI AI stuurt je energie slim aan

Dit betekent in de praktijk dat de PowerHub continu kijkt naar wanneer het slim is om direct gebruik te maken van zonne-energie, deze opslaat in de battterij of dat het juist beter is om op dat moment terug te leveren aan het stroomnet. ZENKI AI speelt hierbij een centrale rol. De software analyseert het in energieverbruik in huis, het laadgedrag van een elektrische auto, weersvoorspellingen en de dynamische stroomprijzen. Het systeem kan automatisch extra laden wanneer de stroomprijs laag is en juist batterijvermogen gebruiken tijdens piekuren en hoge tarieven.

Daarnaast ondersteunt de PowerHub verschillende standaarden, zoals SG-Ready, EEBus, OCPP en VPP-ready. Hierdoor kan het systeem eenvoudig samenwerken met apparaten van andere merken. Vooral voor laadpalen is dat interessant: dankzij OCPP kunnen compatibele laadstations slim worden aangestuurd, wat het een aantrekkelijke optie maakt voor huishoudens die hun laadkosten willen optimaliseren.

De SolarFlow 2400-reeks in het kort

Met de SolarFlow 2400 Pro heb je het meest uitgebreide thuisbatterijsysteem binnen handbereik. Dit model is vooral gericht op huishoudens die hun zonne-energie zo efficiënt mogelijk willen gebruiken en meer controle willen over opslag, verbruik en energiekosten. Het systeem levert 2400 watt bidirectioneel AC-vermogen. Dat betekend dat het niet alleen stroom op kan slaan, maar ook energie terug in het huis kan sturen wanneer dit nodig is.

De basisaccu start bij 2,4 kWh opslagcapaciteit, maar het systeem is modulair opgebouwd. Daardoor kun je uitbreiden tot maximaal 16,8 kWh. Dat maakt de Pro-variant zeker interessant voor zowel kleinere huishoudens als gezinnen met een hoger energieverbruik.

Slimme uitbreiding op je bestaande zonnepanelensysteem

De SolarFlow 2400 AC+ richt zich juist meer op mensen die al zonnepanelen hebben liggen en relatief eenvoudig een thuisbatterij willen toevoegen aan hun bestaande installatie. Deze versie werkt als een soort slimme uitbreiding op een bestaand zonnepanelensysteem, zonder dat de volledige installatie vervangen hoeft te worden.

Waar de Pro-versie meer als compleet energiemanagementsysteem wordt gepositioneerd, ligt de focus bij de AC+ vooral op het slimmer benutten van overtollige zonnestroom. Normaal gesproken wordt ongebruikte zonne-energie vaak teruggeleverd aan het net, terwijl de vergoeding daarvoor steeds lager wordt. Met de AC+ kan die stroom lokaal worden opgeslagen om later zelf te gebruiken, bijvoorbeeld in de avonduren wanneer de zonnepanelen geen energie meer opwekken.

Dit maakt de Zendure SolarFlow 1600 AC+ interessant

De Zendure SolarFlow 1600 AC+ is een slimme plug-and-play thuisbatterij waarmee je opgewekte zonne-energie kunt opslaan en later gebruiken, bijvoorbeeld in de avonduren wanneer stroom duurder is. Het systeem werkt zowel met bestaande zonnepanelen als balkoncentrales en heeft een bidirectioneel AC-vermogen tot 1600 watt. De opslagcapaciteit is uitbreidbaar van 1,92 kWh tot 11,52 kWh, waardoor het systeem kan meegroeien met je energieverbruik.

Via de app en het ingebouwde Home Energy Management System (HEMS) kun je realtime inzicht krijgen in je verbruik en automatisch laden of ontladen op basis van dynamische stroomprijzen. Daarnaast ondersteunt het integraties met onder andere Home Assistant, Shelly en HomeWizard, wat het interessant maakt voor smart home-gebruikers. In vergelijking met de krachtigere 2400-serie is de 1600 AC+ vooral gericht op kleinere huishoudens en een eenvoudiger plug-and-play installatie, met een lager maximaal vermogen en een compactere opzet.