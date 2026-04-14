Als je gaat vliegen met je iPhone, is de Wallet-app in veel gevallen je beste vriend. Nagenoeg alle luchtvaartmaatschappijen werken samen met Apple Wallet, zodat je je instapkaart altijd bij de hand hebt op iPhone en Apple Watch. Geen gedoe met pdf’jes, apps die een internetverbinding vereisen of uitgeprinte instapkaarten: met de Wallet-app heb je het altijd bij je. Sinds iOS 26 heeft Apple de boardingpassen in Apple Wallet flink uitgebreid. Die nieuwe ervaring wordt langzamerhand steeds breder ondersteund: ondertussen zijn al drie van de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, waaronder American Airlines, overgestapt op deze nieuwe instapkaart, zo schrijft 9to5Mac.

Nieuwe boardingpassen in iOS 26

De vernieuwde boardingpassen in Apple Wallet op iOS 26 en nieuwer tonen veel meer dan alleen je stoelnummer en vertrektijd. In één oogopslag zie je nu alle belangrijke vluchtinformatie, waaronder uitgebreide gegevens over de luchthaven via Apple Kaarten, de optie om je vluchtgegevens te delen met anderen en snelle koppelingen naar bijbehorende apps en diensten. Ook praktisch: je AirTag‑uitgeruste koffers zijn direct vanuit de instapkaart in de Zoek Mijn‑app terug te vinden.

Volgens 9to5Mac heeft opnieuw een grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij ondersteuning toegevoegd. Naast het Amerikaanse United Airlines, Southwest Airlines en Canadese Air Canada doet nu ook American Airlines mee met de nieuwe stijl instapkaarten in Apple Wallet.

Apple benadrukt dat dit pas het begin is. Het bedrijf zegt dat ook Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas en Virgin Australia werken aan ondersteuning voor de vernieuwde boardingpassen. Dit geeft aan dat er wereldwijd gewerkt wordt aan deze nieuwe instapkaarten. Tot die tijd kun je de nieuwe functie alleen gebruiken bij vluchten van de vier maatschappijen die nu al zijn aangesloten.

Hoe zit dit in Nederland (en België)?

In Nederland en België ondersteunen de grote luchtvaartmaatschappijen – zoals KLM en Brussels Airlines – deze vernieuwde stijl instapkaarten in Apple Wallet nog niet. Ook hebben zij tot nu toe geen concrete plannen of aankondigingen gedaan om de nieuwe vormgeving te gaan gebruiken. Dat betekent niet dat er achter de schermen niet aan gewerkt wordt. KLM ondersteunt bijvoorbeeld ook het volgen van bagage met AirTags, waardoor integratie met de uitgebreidere Wallet‑instapkaarten in de toekomst niet uitgesloten is.

Als Nederlandse reiziger kun je de nieuwe boardingpassen nu al wél ervaren, zolang je vliegt met een van de deelnemende maatschappijen. Je voegt de instapkaart dan gewoon op de gebruikelijke manier toe aan Apple Wallet, waarna de extra functies automatisch beschikbaar zijn.

In Apple Wallet kun je bovendien veel meer dan alleen je boardingpassen bewaren. Je bewaart er ook al je klantenkaarten, tickets en betaalpassen op één centrale plek, zodat je iPhone of Apple Watch fungeert als digitale portemonnee. In onze uitgebreide uitleg lees je precies wat je allemaal met Apple Wallet kunt doen en hoe je er optimaal gebruik van maakt.