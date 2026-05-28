Bekende foto-app Halide heeft een grote update gekregen, waarmee er allerlei nieuwe mogelijkheden bijkomen om nog meer uit de camera van je iPhone te halen.

Halide is al jaren populair bij iPhone‑fotografen die graag zelf de volledige controle over hun camera-instellingen hebben. Met de release van versie 3.0 – ook wel Halide Mark III – zet de app opnieuw een flinke stap vooruit met een reeks functies en verbeteringen.

Nieuw in versie 3.0

Halide Mark III is de grote 3.0-update van de bekende pro‑camera-app voor iPhone, met als hoofddoel: je helpen om betere foto’s te maken. Een van de belangrijkste vernieuwingen is Halide Looks, een serie van filmachtige stijlen die je direct toepast zodra je de sluiter indrukt. Elke look heeft een eigen karakter, variërend van krachtige landschapskleuren tot een portretprofiel met opvallend natuurlijkere huidtinten en een zwart‑witlook met klassieke filmuitstraling. In combinatie met de filmsimulatie‑engine en optionele HDR krijg je als fotograaf veel meer creatieve controle, zonder dat je eerst naar een andere app hoeft te exporteren.

De verschillende Looks voor Halide Mark III

Naast de camera zelf krijgt ook de nabewerking een upgrade met het nieuwe Photo Lab. Schiet je in RAW, dan kun je je foto’s nu rechtstreeks in Halide ontwikkelen. In de Quick Edit‑weergave probeer je in enkele seconden verschillende looks uit, pas je de belichting aan en schakel je HDR en filmsimulatie in of uit. Wie meer controle wil, kan verder de diepte in met opties voor kadrering, kleurtemperatuur en andere fijne instellingen. Extra interessant is dat Halide Mark III ook RAW-bestanden van camera’s van merken als Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm en Hasselblad kan openen. Daarmee groeit Halide uit van pure iPhone‑camera tot een volwaardige RAW‑editor, ook op iPad.

Ook een vernieuwde interface

De interface van de camera zelf is eveneens vernieuwd. Compositietools staan nu centraal: je kiest eenvoudig een beeldverhouding die past bij klassieke filmformaten, zoals 3:2 (35mm), 1:1 (middenformaat) of een breed panoramaformaat. Daarnaast kun je verschillende rasters inschakelen, van de regel van derden (raster van negen gelijke vakken) tot een uniform grid en de gulden snede. Wie liever bij de oude lay‑out blijft, kan nog altijd overschakelen naar het vertrouwde Mark II‑ontwerp.

De nieuwe UI voor Halide in versie 3.0

Halide Mark III downloaden

Halide Mark III is per direct beschikbaar als gratis update voor bestaande Halide Mark II‑kopers en voor abonnees. Nieuwe gebruikers kunnen de app eenmalig aanschaffen voor €69,99 of kiezen voor een abonnement van €22,99 per jaar, waarmee alle nieuwe functies van Mark III meteen beschikbaar zijn.

