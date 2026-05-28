Halide MARK III

Halide Mark III tilt iPhone-fotografie naar hoger niveau

Nieuws Apps
Bekende foto-app Halide heeft een grote update gekregen, waarmee er allerlei nieuwe mogelijkheden bijkomen om nog meer uit de camera van je iPhone te halen.
Sasha Koevoets -

Halide is al jaren populair bij iPhone‑fotografen die graag zelf de volledige controle over hun camera-instellingen hebben. Met de release van versie 3.0 – ook wel Halide Mark III – zet de app opnieuw een flinke stap vooruit met een reeks functies en verbeteringen.

Nieuw in versie 3.0

Halide Mark III is de grote 3.0-update van de bekende pro‑camera-app voor iPhone, met als hoofddoel: je helpen om betere foto’s te maken. Een van de belangrijkste vernieuwingen is Halide Looks, een serie van filmachtige stijlen die je direct toepast zodra je de sluiter indrukt. Elke look heeft een eigen karakter, variërend van krachtige landschapskleuren tot een portretprofiel met opvallend natuurlijkere huidtinten en een zwart‑witlook met klassieke filmuitstraling. In combinatie met de filmsimulatie‑engine en optionele HDR krijg je als fotograaf veel meer creatieve controle, zonder dat je eerst naar een andere app hoeft te exporteren.

Halide MARK III Looks
De verschillende Looks voor Halide Mark III

Naast de camera zelf krijgt ook de nabewerking een upgrade met het nieuwe Photo Lab. Schiet je in RAW, dan kun je je foto’s nu rechtstreeks in Halide ontwikkelen. In de Quick Edit‑weergave probeer je in enkele seconden verschillende looks uit, pas je de belichting aan en schakel je HDR en filmsimulatie in of uit. Wie meer controle wil, kan verder de diepte in met opties voor kadrering, kleurtemperatuur en andere fijne instellingen. Extra interessant is dat Halide Mark III ook RAW-bestanden van camera’s van merken als Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm en Hasselblad kan openen. Daarmee groeit Halide uit van pure iPhone‑camera tot een volwaardige RAW‑editor, ook op iPad.

Halide Mark III Photo Lab

Ook een vernieuwde interface

De interface van de camera zelf is eveneens vernieuwd. Compositietools staan nu centraal: je kiest eenvoudig een beeldverhouding die past bij klassieke filmformaten, zoals 3:2 (35mm), 1:1 (middenformaat) of een breed panoramaformaat. Daarnaast kun je verschillende rasters inschakelen, van de regel van derden (raster van negen gelijke vakken) tot een uniform grid en de gulden snede. Wie liever bij de oude lay‑out blijft, kan nog altijd overschakelen naar het vertrouwde Mark II‑ontwerp.

UI Halide Mark III
De nieuwe UI voor Halide in versie 3.0

Halide Mark III downloaden

Halide Mark III is per direct beschikbaar als gratis update voor bestaande Halide Mark II‑kopers en voor abonnees. Nieuwe gebruikers kunnen de app eenmalig aanschaffen voor €69,99 of kiezen voor een abonnement van €22,99 per jaar, waarmee alle nieuwe functies van Mark III meteen beschikbaar zijn.

Halide Mark II - Pro Camera

Halide Mark II – Pro Camera

Versie 2.27.3

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
87.04 MB
Uitgever
Lux Optics Incorporated
Leeftijd
4+
Talen

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Meta start met wereldwijde uitrol van Plus-abonnementen voor WhatsApp, Facebook en Instagram: ga jij abonneren?
Gebruikers PostNL-app zijn boos: dit is waarom de app ineens veel 1-sterbeoordelingen krijgt
WhatsApp toont straks online status van al je contacten in één overzicht: zo zet je het nu al uit
WhatsApp werkt aan deze twee nieuwe nieuwe functies en rolt Liquid Glass eindelijk breder uit
Spotify op CarPlay heeft een vervelend probleem: dit is er aan de hand

Ook interessant

Review: foto maken met iPhone 17 Pro

Gerucht: ‘iOS 27 brengt volledig aanpasbare Camera-app’

Nieuws 1 reactie
iPhone 16 Cameraregelaar

Zo haal je alles uit de Cameraregelaar op je iPhone

Gidsen
Review: camera van iPhone 17 Pro

iPhone 18 Pro krijgt mogelijk lelijke designwijziging: zo ziet dat eruit

Nieuws 3 reacties
iPhone 17 Pro Max oranje

Gerucht: ‘iPhone met 200-megapixel camera komt op zijn vroegst in 2028′

Nieuws 8 reacties

Deze slimme iPhone-functie zorgt voor kraakhelder geluid tijdens het filmen

Tips

Burstmode op de iPhone gebruiken voor sport- en actiefoto’s

Tips

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar