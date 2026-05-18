Apple Pay in iOS 15.

Nieuwe betaalpassen hebben verborgen voordeel voor Apple Pay-gebruikers

De nieuwe betaalpassen die nu bij banken uitgerold worden, hebben een groot voordeel voor Apple Pay-gebruikers. Je kan er namelijk op meer plekken mee betalen.
Benjamin Kuijten -

In Nederland maakten banken voor de pinpassen altijd gebruik van de Maestro- en Vpay-betaalpassen om gewone pintransacties te verwerken. Maar de Maestro- en Vpay-passen verdwijnen en in ruil daarvoor krijgt iedereen een Mastercard of Visa debitkaart. Deze nieuwe passen hebben allerlei voordelen, waaronder het gebruik ervan in online winkels (net zoals bij een creditcard). Maar voor Apple Pay-gebruikers specifiek is er nog een groter voordeel: acceptatie bij meer online winkels.

Apple Pay werkt met meer online winkels door nieuwe pas

Voor het online gebruik van Apple Pay in bijvoorbeeld webshops en apps, is het van belang dat de winkel niet alleen Apple Pay aanbiedt als betaalmethode, maar ook bepaalde passen ondersteunt. De meeste (internationale) webwinkels accepteren de creditcard in Apple Pay, maar er zijn ook webwinkels die online de Maestro-pas in Apple Pay accepteren. Dat geldt echter niet overal. Winkels als de Apple Store, maar ook Apple’s eigen App Store en Zalando ondersteunen momenteel wel Apple Pay, maar alleen met een creditcard. Als je geen creditcard hebt, heb je voor die winkels dus niet zoveel aan Apple Pay.

App Store: Apple Pay gebruiken met Maestro-pas (links) vs nieuwe Mastercard debit-kaart (rechts)

Maar met de nieuwe betaalpassen gaat dat veranderen. Deze betaalpassen worden internationaal geaccepteerd, omdat het in feite gewone Mastercard- en Visa-kaarten zijn. Winkels die op dit moment online de Maestro-pas via Apple Pay niet accepteren, doen dat wel met de nieuwe debit Mastercard en Visa-kaarten. Dat betekent dat je in de Apple Store, maar ook je digitale aankopen in bijvoorbeeld de App Store met je gewone pinpas kan doen.

App Store: Apple Pay gebruiken met Maestro-pas (links) vs nieuwe Mastercard debit-kaart (rechts)

Door de komst van de nieuwe debit Mastercard en Visa-kaart kun je Apple Pay online dus op veel meer plekken gebruiken met je gewone betaalrekening, waaronder de Apple Store en voor je Apple-account. Daarmee wordt Apple Pay een grotere concurrent voor iDEAL | Wero, dat nu nog breder geaccepteerd wordt.

ING-gebruikers met nog meer voordelen

Voor ING-gebruikers geldt er bovendien nog een ander voordeel met betrekking tot de nieuwe Mastercard- en Visa-kaarten. Als je al zo’n nieuwe pas hebt, kun je contactloos met Apple Pay via je iPhone of Apple Watch contant geld opnemen bij een Geldmaat-automaat. Momenteel kan dat nog niet en heb je daar (in ieder geval bij ING) een fysieke pas voor nodig.

Wat wel goed is om te weten, is dat je je digitale Apple Pay-pas wel moet vervangen door een nieuwe digitale Mastercard- of Visa-kaart, afhankelijk van wat je van jouw bank krijgt. Dat doe je zodra je van je bank een nieuwe fysieke betaalpas gekregen hebt. Wanneer je zo’n nieuwe pas krijgt, is afhankelijk van meerdere factoren. Wil je sneller een nieuwe pas krijgen, dan kun je dit altijd bij je bank navragen.

Apple Pay

Apple Pay is Apple's eigen betaaldienst, die sinds juni 2019 en november 2018 beschikbaar is in respectievelijk Nederland en België. Met Apple Pay kun je betalen met je iPhone, Apple Watch, iPad en Mac in zowel winkels als apps en webshops. In Nederland is Apple Pay beschikbaar bij nagenoeg alle banken. Lees onze Apple Pay FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen, bekijk hoe je Apple Pay moet instellen en hoe je Apple Pay kunt gebruiken. Apple heeft ook nog andere gelieerde diensten, zoals Apple Pay Later en Apple Cash. Lees hier alles wat je wil weten over Apple Pay!
