‘Apple Car komt in 2024’

Apple heeft dus tien jaar nodig gehad om een eigen auto te ontwikkelen, als de geruchten van Reuters kloppen. Wel is het bedrijf regelmatig een zijweg ingeslagen: na verschillende management- en personeelswisselingen lag de focus telkens weer anders. Apple zou ‘Project Titan’ hebben teruggeschaald tot het ontwikkelen van uitsluitend software voor autonome voertuigen, maar nu lijkt er toch weer sprake van een eigen auto, gericht op consumenten. Anonieme bronnen vertelden Reuters dat Apple bezig is een nieuw type accu te ontwikkelen waardoor het bereik veel groter wordt. Ook zouden de kosten van zo’n accu “radicaal kunnen verbeteren”. Een tipgever beschreef de accutechnologie als “next level” en zou hetzelfde ervaring geven als de eerste keer dat je de iPhone zag. Dat belooft nogal wat.



Apple zou bezig zijn met een zogenaamd monocell-design, waarbij de individuele batterijcellen groter zijn en er minder ruimte wordt ingenomen door verpakkingsmateriaal. Er past daardoor meer actief materiaal in een kleinere behuizing. Dit zorgt voor een hogere capaciteit, zodat je verder kunt rijden op een volle accu. Ook zou Apple bezig zijn om de scheikundige eigenschappen van de accu te verbeteren en kijkt daarbij naar LFP (Lithium Iron Phosphate). Dit is minder gevoelig voor oververhitting en daardoor veiliger dan andere Lithium-Ion-accu’s.

Het betekent wel grote veranderingen voor Apple, wat de productie betreft. Daarbij zou het bedrijf hulp krijgen van een fabricagepartner en diverse externe toeleveranciers voor auto-onderdelen, zoals de LiDAR-sensoren. In de auto kunnen meerdere LiDAR-sensoren worden ingebouwd om afstanden te meten. Een aantal daarvan heeft Apple al in eigen huis ontwikkeld voor de camera’s in mobiele devices. Om het rendabel te houden zou Apple afspraken moeten maken over aantallen, die kunnen oplopen tot 100.000 voertuigen per jaar, aldus Reuters.

Apple zou in 2016 gesprek zijn geweest met het Oostenrijkse Magna Steyr over de fabricage van een auto. Dit bedrijf bouwde destijds de MINI voor BMW. Een klein team van maximaal twintig mensen zou vanuit Berlijn bezig zijn om de Apple Car te ontwikkelen. Maar de plannen met Magna liepen stuk toen Apple het roer weer omgooide.

Of de Apple Car nu eindelijk realiteit wordt? Dat is nog steeds afwachten. Apple kan er nog steeds voor kiezen om toch niet toe te treden tot deze nieuwe markt. Wat dan overblijft is software voor zelfrijdende voertuigen, dat gebruikt kan worden door een traditionele autofabrikant.