De iPhone-productie in 2007

Heb jij de allereerste iPhone uit 2007 gehad? Dan ben je misschien wel benieuwd onder welke omstandigheden die originele iPhones tot stand kwamen. Niet in de garage van Steve Jobs uiteraard, maar in China. Het toestel was technisch gezien een hoogstandje, vooral vanwege het multi-touch scherm. Niet alleen voor Apple was het baanbrekend, maar ook voor de telecomindustrie. Terwijl de huidige iPhones met tientallen miljoenen stuks van de band rollen, ging het in de begindagen om veel kleinere aantallen. De foto’s werden naar buiten gebracht door Bob Burroughs, die vlak voor de kerst zijn archief doorspitte.



Bob Burrough is een voormalige Apple-engineer, die zeven jaar onder Steve Jobs en Tim Cook werkte aan de iPod, iPhone en iPad. In 2017 nog van zich liet horen. Hij was toen van mening dat Apple een veel hiërarchischer bedrijf was geworden dan in de begindagen. In 2007 was Apple qua organisatie nog “het wilde westen”, aldus Burrough in een interview. Medewerkers voerden ook werkzaamheden uit die buiten hun functieomschrijving vielen en de bedrijfsstructuur was minder belangrijk.

Photos from the iPhone factory, spring 2007. pic.twitter.com/MTsPaHoD66 — Bob Burrough (@bob_burrough) December 24, 2020

Volgens Burrough gaat het om ‘de iPhone-fabriek’, al lijkt het bij nader inzien meer te gaan om een afdeling waar de reeds geassembleerde iPhones werden getest en aan een kwaliteitscontrole werden onderworpen. In de rekken zien we talloze iPhones, die met draden zijn verbonden. Een foto laat zien dat er testsoftware op het toestel draait, terwijl een andere foto toont hoe medewerkers de iPhones aansluiten op de testapparatuur. Het gaat daarbij waarschijnlijk om een laatste controle.

De iPhone werd destijds al gemaakt door Foxconn, Apple’s vaste productiepartner. Omdat de foto’s in het voorjaar zijn gemaakt, moet het vlak voor of tijdens de massaproductie zijn geweest. In juni 2007 verscheen de eerste iPhone op de markt.

The very first thing Tim did as CEO was convert Apple from a dynamic change-maker into a boring operations company. — Bob Burrough (@bob_burrough) January 16, 2017

Burrough werkt nu niet meer bij Apple. Volgens hem heeft de huidige CEO Tim Cook geprobeerd om de conflicten op topniveau op te lossen, door het middenmanagement anders in te delen. Daardoor werd Apple alles beter gestructureerd, maar de vrijere bedrijfscultuur die onder Jobs hoogtij vierde, verdween daardoor ook.