Dit voorjaar vernieuwde Apple de Podcasts-app en werden de betaalde podcasts geïntroduceerd. Kort na de introductie van de vernieuwde app ontstonden er diverse problemen met Apple Podcasts. Shows werden niet goed gesynchroniseerd tussen apparaten, downloads werden niet voltooid en nieuwe afleveringen verschenen soms pas dagen later in de app. Podcastmakers doen nu hun beklag. Niet alleen over deze eerder genoemde problemen, maar ook over de podcastabonnementen.



Kritiek op Apple’s podcastabonnementen: “Bugs en verwarrende interface”

Voor de podcastabonnementen moeten makers gebruikmaken van Apple Podcasts Connect, voor onder andere het uploaden van afleveringen. Tegenover The Verge klagen makers dat de interface verwarrend is en dat er regelmatig bugs optreden. Soms verschijnen afleveringen niet in de feed, zo laat een anonieme maker weten. Het duurde soms een nacht voordat de aflevering in de backend verscheen. Bij andere diensten als Patreon verschijnen de afleveringen in vijf minuten, maar bij Apple kan het uren (of soms zelfs dagen) duren.

Dat levert diverse problemen op, waardoor luisteraars sneller geneigd zijn om een andere show te luisteren. Als de aflevering niet op tijd verschijnt, stappen luisteraars sneller over, zo zegt een maker.

Een andere klacht is dat betaalde afleveringen in Apple Podcasts aparte geüpload moeten worden. Normaal gesproken kunnen podcastmakers voor hun afleveringen gebruikmaken van een RSS-feed: upload de aflevering in de feed en hij verschijnt automatisch op alle podcastplatformen. Dat werkt niet zo met de betaalde podcasts. Dit kost veel extra tijd en makers met een klein team hebben soms ook niet de mankracht om voor elk platform apart de afleveringen te uploaden, inclusief de bijkomende administratie.

“Extra mensen in dienst nodig”

Joel Sucherman van podcastplatform NPR heeft extra mensen in dienst genomen om de betaalde podcasts te uploaden en te controleren op kwaliteit. Maar hij geeft toe dat de kans op fouten door Apple’s systeem vergroot wordt. Het is bovendien soms lastig te achterhalen waar het probleem precies zit, zo zegt hij. Bovendien is het lastig om inzicht te krijgen in statistieken. Waar Patreon een complete webinterface heeft, moeten makers via Apple Podcasts een spreadsheet downloaden om data van abonnementen in te zien.

Wie meer wil weten over de kritiek op Apple’s podcastabonnementen, kan het complete verhaal bij The Verge lezen. Ben jij geabonneerd op een betaalde podcast bij Apple? Of luister je helemaal geen podcasts?

